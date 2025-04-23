Μητσοτάκης: Στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Στη Ρώμη θα μεταβεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.



Τουλάχιστον 170 εκπρόσωποι κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο πρόκειται επίσης να παραστούν στην τελετή και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ήδη στο Βατικανό τις τελευταίες δύο ημέρες για να αποτίσουν τα σέβη τους στον αείμνηστο Ποντίφικα.

Η σορός του Ποντίφικα μεταφέρθηκε νωρίτερα με πομπή στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από το παρεκκλήσι της Σάντα Μάρτα. Εκεί θα παραμείνει σε ανοιχτό φέρετρο μέχρι την Παρασκευή για να επιτρέψει σε όσους το επιθυμούν να αποτίσουν τα σέβη τους.

Ποιοι θα παραστούν στην κηδεία του Πάπα

Παραδοσιακά, η κηδεία ενός Πάπα συγκεντρώνει παγκόσμιους ηγέτες και ορισμένοι έχουν ήδη αποκαλύψει ότι θα παρευρεθούν στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου το Σάββατο.

Εδώ είναι μερικά ονόματα που έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους:

Πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου

Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ

Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν

Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι

Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντε Σίλβα συνοδευόμενος από τη σύζυγό του

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης

Βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Λετίθια

Βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπαρτ ντε Βέβερ

Πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο απερχόμενος Καγκελάριος Όλαφ Σολτς

Πρόεδρος της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Πρόεδρος Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς

Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα

Πρόεδρος της Ελβετίας, Καρέν Κέλερ-Σούτερ

Πρόεδρος του Ανατολικού Τιμόρ, Ζοζέ Ράμος Όρτα

Αντίθετα, το παρόν δεν θα δώσει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.