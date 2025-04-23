Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν λύνουν τα προβλήματα των πολιτών. «Είναι σαν να έχεις μια ασθένεια και παίρνεις παυσίπονο», σχολίασε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διέψευσε για ακόμη μια φορά τα σενάρια για συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αρχικά, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως: «Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η δήλωση του κ. Χατζηδάκη ότι έτσι ξαφνικά βρέθηκαν μερικά δισεκατομμύρια. Δεν είχαν καμία εικόνα πριν από μερικές εβδομάδες των πρωτογενών πλεονασμάτων και έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις. Και μάλιστα λίγες ώρες μετά από την στιγμή που είχαν κατακλύσει τις τηλεοράσεις στελέχη της ΝΔ πανηγυρίζοντας για τους εκατοντάδες χιλιάδες που έφυγαν από την Αθήνα για Πάσχα. Από τη μία η έξοδος του Πάσχα ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης και από την άλλη, ξαφνικά βρέθηκαν μερικά δισ. ευρώ για να δοθούν επιδόματα».

«Ειδικά σε μια χώρα που έχει περάσει πολύ δύσκολα οικονομικά, με τα μνημόνια, τη λιτότητα και ανέκαμψε σε έναν βαθμό γιατί αιμοδότησε ο ελληνικός λαός αυτά τα πλεονάσματα όλα τα τελευταία χρόνια, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί», συνέχισε.

Και επισήμανε: «Δεν μπορεί ξαφνικά ότι σου προτείνει η αντιπολίτευση να είναι λαϊκισμός, να λένε πως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ξαφνικά να εμφανίζεται ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός και να λέει ‘’βρήκαμε έτσι ξαφνικά’’, μερικά δισ., ενώ δεν τα είχαμε προϋπολογίσει. Όλοι καταλαβαίνουν (πως τα έκτακτα μέτρα) έχουν έναν χαρακτήρα πολιτικό και όχι έναν ουσιαστικό δημοσιονομικό χαρακτήρα».

«Δεν διαφωνώ με τα επιδόματα αλλά δεν αντιμετωπίζονται έτσι διαρθρωτικά ζητήματα»

«Ζούμε ένα μοτίβο. Ασύδοτη αγορά, ακρίβεια, δυσκολίες, ανισότητα, pass, επιδόματα. Θα μου πείτε, διαφωνείτε με κάποια επιδόματα; Όχι. Πρέπει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να υπάρχει μια τέτοια πολιτική επιλογή. Εμείς λέμε πως δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα διαρθρωτικά ζητήματα, ούτε στα ενοίκια, ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε στην ακρίβεια. Εδώ θέλουμε μόνιμες θεσμικές διαρθρωτικές λύσεις. Διότι τα pass, είναι επί της ουσίας μια πολιτική που από την μια τσέπη μας παίρνουν τεράστια πλεονάσματα, λόγω της υπερφορολόγησης, λόγω της ακρίβειας και των έμμεσων φόρων που βοηθάει η ακρίβεια να αυξηθούν περαιτέρω, και στην άλλη τσέπη μας δίνουν ένα πολύ μικρό κλάσμα των υπερπλεονασμάτων μέσω των pass. Αυτή η πολιτική επιλογή είναι ατελέσφορη και μάλιστα την κατήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγα χρόνια», ανέφερε επίσης.

Και σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Είναι σαν να έχεις μια ασθένεια και επιλέγει ο γιατρός να σου δώσει ένα παυσίπονο. Εγώ δεν θα διαφωνήσω να πάρεις το παυσίπονο για να περιορίσεις τον πόνο σου, αλλά σου απαντάω πως το παυσίπονο δεν είναι η θεραπεία που πρέπει να έχεις. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με μια πολιτική η οποία ανακουφίζει κάποιους ανθρώπους αλλά λέω δεν λύνει το πρόβλημα και θα το βρούμε μπροστά μας και χειρότερο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως τον ενοχλεί όταν προτείνει «μέτρα με μικρότερο δημοσιονομικό αποτυπώματος να τα λέει η ΝΔ λαϊκισμό, αλλά όταν τα προτείνει η ίδια να τα λέει μεγάλες λύσεις».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ανάπτυξη «στρεβλή», αναφερόμενος στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ σημείωσε πως «η αγοραστική δύναμη του λαού είναι πολύ χαμηλή».

«Μόλις πάμε από την πλημμυρίδα στην αμπωτή θα δούμε την αλήθεια», σχολίασε σε άλλο σημείο, λέγοντας πως θα τελειώσουν τα χρήματα από το ταμείο ανάκαμψης.

«Εάν δεν βελτιώσουμε τις δημόσιες υποδομές, υγείας και παιδείας και δεν κάνουμε μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική τότε το κόστος για αυτά θα είναι υπέρογκο για το νοικοκυριό. Δεύτερος κρίσιμος πυλώνας είναι η αγορά. Είναι ασύδοτη. Ολιγοπώλια παντού, στα τρόφιμα, την ενέργεια. Δεν απαντώνται πάντα τα προβλήματα με επιδόματα, αλλά με κανόνες».

«Τη ΝΔ δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν κόμματα διαμαρτυρίας»

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην 3η θέση, πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως: «Έχουμε μία κάμψη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ ότι όσο πάμε προς τις εκλογές οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι για να έχουμε πολιτική αλλαγή, χρειάζεται ένα κόμμα με πρόγραμμα που να μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ. Τη ΝΔ δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν, κόμματα διαμαρτυρίας. Τα κόμματα διαμαρτυρίας μπορεί να είναι μια δεξαμενή διαμαρτυρίας για ένα διάστημα αλλά μετωπική σύγκρουση για να έχουμε πολιτική αλλαγή μπορεί να έχει φέρει μόνο ένα ακόμα με πρόγραμμα, με συγκροτημένο πολιτικό προσωπικό για να μπορεί να νικήσει τη ΝΔ. Σε άλλη περίπτωση τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για την ίδια τη χώρα».

Ερωτώμενος για το εάν έχει και ο ίδιος ευθύνη για την πτώση του ΠΑΣΟΚ, απάντησε: «Προφανώς ο πρόεδρος έχει την πρώτη ευθύνη γι’ αυτό πρέπει να δίνουμε συντεταγμένα τη μάχη. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε με μία μιντιακή υπεροπλία της ΝΔ, πρέπει να δίνουμε συγκροτημένα τη μάχη. Έχουμε θέσεις».

Για το εάν θεωρεί πως στοίχισε στο ΠΑΣΟΚ η συμπόρευση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην πρόταση μομφής, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Είχαμε τις υπογραφές να το κάνουμε μόνοι μας; Εγώ θα δεχόμουν την κριτική αυτή αν το κείμενο δεν είχε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και ήταν ένα κείμενο που είχε πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε λέγοντας: «Πήγαμε στο θέμα των Τεμπών με μία ρητορική εργαλειοποίησης με φιοριτούρες με πράγματα που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα; Όχι. Δύο προτάσεις προανακριτικών βάση πορίσματος ευρωπαϊκής εισαγγελίας, που την αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία για Καραμανλή, δεύτερη με το πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης με τον Τριαντόπουλο, δύο δυσπιστίας η μία με τα χαλκευμένα που έδωσαν στο Πρώτο Θέμα η δεύτερη με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Ξαφνικά βγαίνει μια κυβέρνηση και καταγγέλλει το πόρισμα το κρατικό ενώ είναι ίδια κυβέρνηση. Άρα εδώ ποιος είναι παράλογος εμείς που κάνουμε θεσμικές κινήσεις ή ένας επικοινωνιακός μηχανισμός που είναι οργουελιανού χαρακτήρα;».

Όπως σημείωσε: «Έτσι φτάνουμε και στην Ομάδα Αλήθειας. Δεν είναι σκάνδαλο να χτυπούν πολιτικούς αντιπάλους μέσω της Ομάδας Αλήθειας και μέσω τρολ τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρώνεται από τους φόρους του ελληνικού λαού και από ιδιώτες επιχειρηματίες; Αυτό δεν είναι σκάνδαλο; Αυτό δεν είναι θέμα παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης του δημόσιου διαλόγου, ένας παρα-κρατικός μηχανισμός τα social media που τον είχε χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης και τον έκανε ακόμα χειρότερο;

Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνω τη δυσκολία του αγώνα μας. Όταν στον αγώνα πας έχοντας εργαλεία του προσκηνίου και θεσμικά και άλλοι πάνε με πυρηνικά αυτού του τύπου, σίγουρα η μάχη είναι δύσκολη αλλά είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω ότι αυτήν την ηθική μας, την συνέπεια μας και το πρόγραμμα μας που δίνει λύσεις, θα το επιβραβεύσει (ο λαός) στις επόμενες εκλογές».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία»

Για το κάλεσμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως: «Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία. Εμείς καλούμε όλους τους πολίτες να συσπειρωθούμε σε μία σε μία προσπάθεια πολιτικής αλλαγής και αυτό θα γίνει μέσα από ένα χώρο θεσμικό σοβαρό προγραμματικό. Αυτή είναι η απόφαση που έχουμε πάρει και έτσι θα κινηθούμε μέχρι τις εκλογές», ενώ απόρριψε πιθανή συνεργασία και την Ζωή Κωνσταντοπούλου και με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Για το πότε βλέπει πως θα γίνουν εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «η κοινωνία έχει πολλά δομικά προβλήματα, η ΝΔ όμως έχοντας αυτά τα υπερπλεονάσματα, θα τα αξιοποιήσει για να κάνει εκλογές το 2027. Αν προκύψουν άλλα ζητήματα που θα επιταχύνουν τις πολιτικές εξελίξεις, δεν το ξέρω».

Τέλος, κάλεσε τον πρωθυπουργό «να πει πατριωτικά και με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της πόντισή του καλωδίου που κάνει διασύνδεση ηλεκτρική Κύπρου - Κρήτης και όχι αυτό το σίριαλ που ζούμε, που για μένα προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και υπονομεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Χρειάζεται σοβαρότητα, να μας πει το χρονοδιάγραμμα για το έργο για το οποίο έχουμε δεσμεύσει 650 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια».

