ΠΑΣΟΚ: «Πολιτικό restart» με στόχο τη δημοσκοπική «Ανάσταση»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν τη δημοσκοπική Ανάσταση του κόμματος και ετοιμάζουν πρωτοβουλίες, με το πρώτο ραντεβού των στελεχών να δίνεται την Κυριακή στο Σ.Ε.Φ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του ποντάρουν σε ένα πολιτικό restart και η συνάντηση της ολομέλειας των τομεαρχών θα δώσει το έναυσμα. Εκεί ο Πρόεδρος του κινήματος αναμένεται στην εναρκτήρια ομιλία του να δώσει τον τόνο στα στελέχη της πράσινης παράταξης και να μιλήσει για το ανοιχτό κόμμα με το κυβερνητικό πρόγραμμα που δημιουργείται από τα ίδια τα στελέχη. Η κατεύθυνση του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες λύσεις από το πράσινο στρατόπεδο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, με στόχευση σε κοινωνικές ομάδες από τα σπλάχνα της παράταξης όπως οι αγρότες, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο χώρος της αγοράς και της εργασίας, με το βλέμμα των δράσεων να στοχεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Πρωινός καφές

Όλο και πληθαίνουν οι φωνές που εισηγούνται στην ηγεσία την ανάγκη λειτουργίας «Πρωινού καφέ» στη Χαριλάου Τρικούπη. Τη δημιουργία δηλαδή μιας ομάδας που θα συσκέπτεται τακτικά και θα σημάνει τη διεύρυνση του κόμματος αλλά και τη διαχείριση της καθημερινότητας της κομματικής λειτουργίας, όπως και της επικοινωνίας των δράσεων του ΠΑΣΟΚ. Στο τραπέζι της συζήτησης έχουν πέσει τα ονόματα στελεχών που ούτως η άλλως συμβουλεύεται ο Νίκος Ανδρουλάκης όπως ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο Συντονιστής Προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου. Στο σχήμα πιθανόν να προστεθούν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος. Μια τέτοια κίνηση θα δείξει και την πρόθεση του Προέδρου για ενότητα της παράταξης, με δύο από τους βασικούς του αντιπάλους στις εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου, τον Παύλο Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου να βρίσκονται στο τραπέζι των καθημερινών συσκέψεων.

Κ.Ο.Ε.Σ

Αρκετοί εκτιμούν ότι η ανακοίνωση της γραμματείας Κ.Ο.Ε.Σ θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία για τη θεσμική επανεκκίνηση της πράσινης παράταξης που θα οδηγήσει το κόμμα συντεταγμένα στο Συνέδριο του Φθινοπώρου. Η θέση του γραμματέα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου δεν φαίνεται να έχει κλειδώσει ακόμα. Ένα από τα ονόματα που ακούγονται βέβαια είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.με.Α που ήταν και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ για την Ευρωβουλή χαίρει της εκτίμησης του Νίκου Ανδρουλάκη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, με τις πληροφορίες πάντως να αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση και τον Πρόεδρο να δέχεται εισηγήσεις και για άλλα στελέχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στην πρόταση που ετοιμάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον σιδηρόδρομο, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι έτοιμο και το προσχέδιο για τη φορολογική πολιτική που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα στελέχη του.

