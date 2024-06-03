Στο σποτ του ΚΚΕ, στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, «πρωταγωνιστούν» οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και τονίζουν:

«ΚΚΕ σημαίνει:

- Αγώνας

- Ελπίδα

- Αλήθεια

- Ιστορία

- Αξιοπρέπεια

- Ισοτιμία

- Συνέπεια

- Γνώση

- Αλληλεγγύη

- Ανιδιοτέλεια

- Ιδανικά

- Ανατροπή

- Αξίες

- Ήθος

- Δικαιοσύνη

- Αισιοδοξία

- Εμπιστοσύνη

- Αντοχή

- Προοπτική

- Δύναμη

- Έμπνευση

- Εντιμότητα

Εμείς αυτοί είμαστε! Τώρα δυνατό ΚΚΕ!».

Δείτε το σποτ:

