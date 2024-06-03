Στο σποτ του ΚΚΕ, στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, «πρωταγωνιστούν» οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και τονίζουν:
«ΚΚΕ σημαίνει:
- Αγώνας
- Ελπίδα
- Αλήθεια
- Ιστορία
- Αξιοπρέπεια
- Ισοτιμία
- Συνέπεια
- Γνώση
- Αλληλεγγύη
- Ανιδιοτέλεια
- Ιδανικά
- Ανατροπή
- Αξίες
- Ήθος
- Δικαιοσύνη
- Αισιοδοξία
- Εμπιστοσύνη
- Αντοχή
- Προοπτική
- Δύναμη
- Έμπνευση
- Εντιμότητα
Εμείς αυτοί είμαστε! Τώρα δυνατό ΚΚΕ!».
Δείτε το σποτ:
