Το σποτ του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές: «Εμείς αυτοί είμαστε! Τώρα δυνατό ΚΚΕ!» - Βίντεο

Στο σποτ «πρωταγωνιστούν» οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του κόμματος καθώς και ο Δημήτρης Κουτσούμπας

ΚΚΕ

Στο σποτ του ΚΚΕ, στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, «πρωταγωνιστούν» οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του Κόμματος καθώς και ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και τονίζουν:

«ΚΚΕ σημαίνει:

- Αγώνας

- Ελπίδα

- Αλήθεια

- Ιστορία

- Αξιοπρέπεια

- Ισοτιμία

- Συνέπεια

- Γνώση

- Αλληλεγγύη

- Ανιδιοτέλεια

- Ιδανικά

- Ανατροπή

- Αξίες

- Ήθος

- Δικαιοσύνη

- Αισιοδοξία

- Εμπιστοσύνη

- Αντοχή

- Προοπτική

- Δύναμη

- Έμπνευση

- Εντιμότητα

Εμείς αυτοί είμαστε! Τώρα δυνατό ΚΚΕ!».

Δείτε το σποτ:

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΚΚΕ σποτ ευρωεκλογές
