ΚΚΕ: Το πόρισμα του Αρείου Πάγου «επιβεβαιώνει ότι ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων» 

«Το πόρισμα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών είναι αυτό που ήθελε η κυβέρνηση για να συγκαλύψει, για μία ακόμη φορά, τις τεράστιες ευθύνες της. Επιβεβαιώνει ότι «πηγή» του προβλήματος είναι ένα βαθιά αντιδραστικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο, που δίνει τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις και το κράτος να εντείνουν τη μαζική και προληπτική παρακολούθηση, στη βάση του δόγματος "ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων"» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και επισημαίνει:

«Αυτό το πλαίσιο, που έχει διαμορφωθεί, διατηρηθεί και ενισχυθεί από όλες τις κυβερνήσεις, στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ, έχει στο στόχαστρό του, πρώτα από όλα, τον ίδιο τον λαό και τις διεκδικήσεις του. Αυτό είναι το έδαφος για να γίνονται -με μια απλή επίκληση «λόγων εθνικής ασφαλείας»- οι δεκάδες χιλιάδες «νόμιμες» και μαζί με αυτές οι παράνομες επισυνδέσεις, ένα μέρος των οποίων βγαίνει τελικά στο φως».

«Η υπόθεση κατέληξε ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο όπως και η υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, βγάζοντας «λάδι» τις κυβερνητικές ευθύνες και συγκαλύπτοντας την ουσία της υπόθεσης. Φυσικά, το "ξέπλυμα" μέσω της δήθεν «ανεξάρτητης» Δικαιοσύνης -της οποίας η ηγεσία διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση- και των δήθεν "ανεξάρτητων" αρχών, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και των προηγούμενων. Όσοι σήμερα ανακαλύπτουν χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, είναι οι ίδιοι που απέρριψαν τις προτάσεις του ΚΚΕ για αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της» αναφέρει, ακόμα το ΚΚΕ, και υπογραμμίζει καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του:

«Αποδεικνύεται και με αυτή την αφορμή ότι το "κράτος δικαίου" που υπερασπίζονται όλοι τους, δεν είναι άλλο από το κράτος της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της καταπάτησης κάθε λαϊκού δικαιώματος και ελευθερίας για να θωρακίζεται η εξουσία του κεφαλαίου. Στα χέρια του λαού βρίσκεται η υπεράσπισή τους, στον δρόμο του αγώνα για την οριστική ανατροπή αυτής της αδικίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

