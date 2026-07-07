Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι 73χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Ποσείδι του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα, η 73χρονη διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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