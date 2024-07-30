Τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της μετανάστευσης τονίζουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σχολιάζοντας την αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ενώ επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν θα αποτελέσει ανάχωμα στον διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές «η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για την επιτυχημένη διαχείριση του Μεταναστευτικού ζητήματος και την πάταξη των δικτύων των διακινητών, είναι κρίσιμης σημασίας».

«Η αναβολή της προγραμματισμένης επίσκεψης στην Αθήνα, του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, δεν θα αποτελέσει ανάχωμα στον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες και έχει αποδώσει ήδη καρπούς, ανάμεσα στις δύο χώρες» προσθέτουν.

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επιθυμεί τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας και αναμένει ότι μια νέα συνάντηση θα μπορέσει να προγραμματιστεί σύντομα. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού απαιτεί κοινές προσπάθειες και συνεργασία και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

