Τεχεράνη: Πλοία που δεν συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές εκτίθενται σε κινδύνους στο Ορμούζ

Το Ιράν απέρριψε τις κατηγορίες του Κατάρ σχετικά με επίθεση σε πλοίο που συνδέεται με τη χώρα στο Στενό του Ορμούζ, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών να χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς «απορίας άξιους» και ασύμβατους με την αρχή της καλής γειτονίας.

Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι τα εμπορικά πλοία που ακολουθούν διαδρομές χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές ή παρεμβαίνουν στα συστήματα παρακολούθησης της πορείας τους εκτίθενται σε κινδύνους και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της Τεχεράνης για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, το Ιράν τηρεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει βάσει του σχετικού μνημονίου κατανόησης (MoU) με τις ΗΠΑ και εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Τέλος, η Τεχεράνη κάλεσε τις χώρες της περιοχής και τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφύγουν ενέργειες που αντιβαίνουν στις προβλέψεις του μνημονίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ομαλής διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

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