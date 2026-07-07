Το φέρετρο με τη σορό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έφτασε σήμερα το βράδυ στην ιερή πόλη Νατζάφ του Ιράκ, την παραμονή των νεκρικών πομπών σε δύο από τις ιερές πόλεις της χώρας όπου βρίσκονται οι πιο ιεροί χώροι των σιιτών μουσουλμάνων.

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση σε απευθείας μετάδοση έδειξε την άφιξη της πτήσης που μετέφερε το φέρετρο στο διεθνές αεροδρόμιο της Νατζάφ, όπου έγινε δεκτό από τον πρωθυπουργό της χώρας Άλι αλ Ζαΐντι και υψηλόβαθμους αξιωματούχους ενόψει των επικήδειων τελετών και της μαζικής επικήδειας πομπής.

Στην επίσημη υποδοχή στο αεροδρόμιο παρέστησαν Ιρακινοί πολιτικοί ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες των Σιιτών, πριν το φέρετρο μεταφερθεί μέσα από την πόλη για τις εκδηλώσεις πένθους που αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου αύριο, Τετάρτη.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έφθασε επίσης στη Νατζάφ για να συμμετάσχει στις τελετές, μαζί με τους Ιρακινούς πολιτικούς ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες του σιιτικού Ισλάμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.