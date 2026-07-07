Συναγερμός στο Πακιστάν: Αγνοείται φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος

Ένα φορτηγό αεροσκάφος της K2 Airways με πέντε μέλη πληρώματος έχασε την επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το βράδυ της Τρίτης, 7 Ιουλίου, αφού πρώτα πρόλαβε και ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης.

Το αεροσκάφος cargo εκτελούσε πτήση από τη Σάρτζα προς το Καράτσι, γεγονός που οδήγησε τις πακιστανικές αεροπορικές αρχές στην έναρξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

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