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Συναγερμός στο Πακιστάν: Αγνοείται φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Σάρτζα προς το Καράτσι και οι πακιστανικές αεροπορικές αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

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Πακιστανικό αεροσκάφος

Ένα φορτηγό αεροσκάφος της K2 Airways με πέντε μέλη πληρώματος έχασε την επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το βράδυ της Τρίτης, 7 Ιουλίου, αφού πρώτα πρόλαβε και ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης. 

Το αεροσκάφος cargo εκτελούσε πτήση από τη Σάρτζα προς το Καράτσι, γεγονός που οδήγησε τις πακιστανικές αεροπορικές αρχές στην έναρξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αεροσκάφος
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