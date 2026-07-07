Στουμπ: Η Ουκρανία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι η Ουκρανία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αν και προειδοποίησε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να χρειάζεται επειγόντως περισσότερη υποστήριξη στον τομέα της αεράμυνας από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο Στουμπ τόνισε ότι η Ουκρανία κατάφερε να διατηρήσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, παρά τη ρωσική εισβολή που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.

«Δείτε τα πράγματα από τη σκοπιά της Μόσχας: Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχουν προχωρήσει 60 χιλιόμετρα. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προχώρησαν από τη Μόσχα μέχρι το Βερολίνο, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα. Πρέπει να αναρωτηθείτε: “Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει;” Εγώ λέω ότι η Ουκρανία έχει κερδίσει», δήλωσε ο Στουμπ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Το μήνυμά μου είναι ότι πράγματι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δράση της, αλλά ξέρετε κάτι; Η Ουκρανία χρειάζεται το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ χρειάζεται την Ουκρανία εξίσου», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ούλφ Κρίστερσον, υιοθέτησε παρόμοιο τόνο νωρίτερα την ίδια μέρα. «Η Ρωσία σίγουρα δεν κερδίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή, αυτό είναι απολύτως προφανές, καθώς η Ουκρανία σημειώνει εντυπωσιακές επιτυχίες», δήλωσε ο Κρίστερσον. «Η Ρωσία δεν διαχειρίζεται καθόλου αυτόν τον πόλεμο όπως είχε προβλέψει στην αρχή».

Πηγή: skai.gr

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