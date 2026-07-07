Η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε την Τρίτη την άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να πωλεί πετρέλαιο στη διεθνή αγορά, αφαιρώντας το βασικότερο οικονομικό όφελος που είχε αποκομίσει η Τεχεράνη από την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία, η οποία έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και πλέον απειλείται με κατάρρευση μετά τις τελευταίες συγκρούσεις στο Στενό του Ορμούζ. Μετά την ανακοίνωση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 5%.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η άδεια που είχε εκδοθεί στις 21 Ιουνίου παύει να ισχύει. Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες αφότου οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μεταβατική περίοδο έως τις 17 Ιουλίου για την ολοκλήρωση συναλλαγών που είχαν ήδη εγκριθεί βάσει της συγκεκριμένης άδειας.

Η νέα άδεια τέθηκε σε ισχύ στις 7 Ιουλίου 2026, αντικαθιστώντας πλήρως την προηγούμενη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ ήταν «εντελώς απαράδεκτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και προειδοποίησε ότι «θα υπάρξουν συνέπειες».

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται καλόπιστα για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον επηρέασε άμεσα τις αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του WTI να διευρύνουν τα κέρδη τους και να καταγράφουν άνοδο μεγαλύτερη του 5% μετά την ανακοίνωση της ανάκλησης της άδειας για την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Η απόφαση έρχεται μετά τις αναφορές ότι τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν το τελευταίο 24ωρο κοντά στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, που συνδέεται με το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την Τεχεράνη ούτε ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις.

Οι επιθέσεις και η αμερικανική αντίδραση απειλούν να κλονίσουν τις εύθραυστες διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αντιποίνων που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία.

Η νέα ένταση καταγράφεται τη στιγμή που οι δύο πλευρές εργάζονταν για μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ελαφρύνσεις σε ορισμένες κυρώσεις, μεταξύ αυτών και των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Ιουνίου το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε αναστείλει προσωρινά τις προηγούμενες κυρώσεις, επιτρέποντας έως τις 21 Αυγούστου την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης, μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης (MOU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Πηγή: skai.gr

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