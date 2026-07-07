Σε ένα ανεπανάληπτο παιχνίδι που έλαβε χώρα στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα, η Αργεντινή με «καρδιά» παγκόσμιας πρωταθλήτριας ολοκλήρωσε την «ανατροπή του αιώνα» με σκορ 3-2 επί της Αιγύπτου, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής.

Μετά τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, οι παίκτες της «αλμπισελέστε» ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, με τους μισούς να κλαίνε και τους άλλους μισούς να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους τη μυθική αυτή ανατροπή.

Ο σούπερ σταρ της χώρας, Λιονέλ Μέσι, αλλά και ο «χρυσός» σκόρερ στο 90+3', Έντσο Φερνάντες, δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τα έντονα συναισθήματά τους, ξεσπώντας με λυγμούς σε κλάματα χαράς.

Στο μεταξύ, οι παίκτες της εθνικής Αργεντινής σήκωσαν τον Μέσι στον αέρα, με τον Αργεντινό σταρ να βρίσκεται σε πελάγη ευτυχίας και μαζί του και οι 45 εκατομμύρια Αργεντίνοι.

«Παγωμένοι», στο μεταξύ, οι Αιγύπτιοι στις εξέδρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό.

Πηγή: skai.gr

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