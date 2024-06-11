«Ο κ. Μητσοτάκης παραποιεί ξεδιάντροπα την ψήφο του λαού, προκειμένου να "τρέξει" πιο γρήγορα τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και της ΕΕ, την πολιτική, δηλαδή, που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, καταδικάστηκε στις ευρωεκλογές. Από ό,τι φαίνεται, σειρά παίρνει το "τσεκούρι" στα επιδόματα ανεργίας και τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων. Το θέμα, συνεπώς, δεν είναι αν έχει λάβει το μήνυμα, αλλά ότι κάνει πως δεν το καταλαβαίνει» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό σταθμό».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν τη λαϊκή καταδίκη ούτε μέσα από την αναζήτηση "αποδιοπομπαίων τράγων", ούτε με το καλύτερο "επικοινωνιακό πλασάρισμα" αυτής της πολιτικής, ούτε με μια "βολική" αντιπολίτευση, που του δίνει άλλοθι σε κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ, πιο ισχυρό και με νέες δυνάμεις, θα βρεθεί, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά, στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης των αγώνων του λαού ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.