Η Ελλάδα θα αναλάβει πρωτοβουλίες για το Μεσανατολικό, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ μετά τη συμμετοχή του στη Διεθνή Διάσκεψη για την ανάληψη ανθρωπιστικής δράσης για τη Γάζα, που διεξήχθη στη Νεκρά Θάλασσα, στην Ιορδανία.

«Θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα, με σημαντικό διεθνές κεφάλαιο, προσκλήθηκε στη διεθνή αυτή διάσκεψη και κατέθεσε τις απόψεις της. Η Ελλάδα μπορεί και συνομιλεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να συνδράμουμε τη διεθνή προσπάθεια, η οποία σήμερα γίνεται για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αποτελεί καθολική απαίτηση όλης της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα θα αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ωφέλιμα αποτελέσματα στο Μεσανατολικό».

Επισήμανε, δε, πως ήδη με δική του πρόταση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκροτηθεί μία ειδική ομάδα, μεικτή, αποτελούμενη από υπουργούς Εξωτερικών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του αραβικού κόσμου, για να μπορέσει να βοηθήσει στην υιοθέτηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, όπως σημείωσε, ο ίδιος μαζί με τους ομολόγους του της Πορτογαλίας και της Δανίας, πρότειναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση «τη συγκρότηση ομάδας, η οποία θα βοηθήσει στην αναμόρφωση των θεσμών του νέου παλαιστινιακού κράτους, όταν αυτό θα δημιουργηθεί -για την ενδυνάμωση των θεσμών, για την ειρήνη στην περιοχή, για την ειρηνική συμβίωση του Ισραήλ και της Παλαιστίνης».

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και ανοικοδόμηση της Γάζας. Τόνισε, δε, πως η Ελλάδα υιοθετεί πλήρως το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν για την περιοχή. «Η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί απολύτως το σχέδιο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάιντεν σχετικά με την άμεση εκεχειρία, με την επιστροφή των ομήρων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται καθώς επίσης και με ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο θα επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στις κατοικίες τους», ανέφερε.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πραγματικά δραματική για την περιοχή. Είναι απολύτως αναγκαίο να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες, να υπάρξει απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα καθώς επίσης και να εκπονηθεί ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας -για κεντρικές αρτηρίες, οι οποίες θα μπορούν να επιτρέψουν στους πολίτες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, με βασικές υποδομές, με σπίτια, με τη ζωή στην Παλαιστίνη να επιστρέφει», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Επισήμανε, παράλληλα, πως θα «θα πρέπει να δοθεί ένα όραμα στον παλαιστινιακό λαό, με την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για την καθιέρωση παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΣΑ».

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Διάσκεψη για την ανάληψη ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο King Hussein Bin Talal, στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας, μετά από πρόσκληση του Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β', του Αιγύπτιου Προέδρου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Πηγή: skai.gr

