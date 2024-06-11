«Η Ελλάδα, με τους εταίρους και συμμάχους της, θα συνεχίσει σταθερά να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο φυσικά των δυνατοτήτων της».

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στη «Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας» (Ukraine Recovery Conference - URC2024) στο Βερολίνο. Τον υπουργό συνόδευσε η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Βασιλική Λοΐζου, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο Μάρα Μαρινάκη και ο ειδικός απεσταλμένος της Ελλάδας για την Ουκρανία, πρέσβης Σπύρος Λαμπρίδης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα ενεργειακών πόρων, Τζέφρι Πάιατ. Επίσης, πραγματοποίησε συναντήσεις με ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία και συμμετέχουν στη Διάσκεψη.

Προσκλήθηκαν εκ μέρους του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκπρόσωποι από 60 χώρες. Βασικός στόχος της Διάσκεψης είναι να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα με σκοπό την υποστήριξη για την ανάκαμψη, την ανοικοδόμηση, τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας. Το σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση έργων ταχείας ανάκαμψης των υποδομών και τη δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις, ώστε να καταστούν εφικτές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη χώρα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας:

«Οι δημοκρατικές χώρες στηρίζουν σταθερά την Ουκρανία, η οποία μάχεται, όχι μόνο για τη δική της ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα, αλλά και για τις κοινές αξίες και τα ιδεώδη όλου του ελεύθερου κόσμου. Η σημαντική αυτή Διάσκεψη, που διεξάγεται εδώ στο Βερολίνο, έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να τονίσει την ανάγκη ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, με ένα συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η Ελλάδα, με τους εταίρους και συμμάχους της, θα συνεχίσει σταθερά να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο φυσικά των δυνατοτήτων της.

Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να αναπτύξουμε επιχειρηματικές προοπτικές και συνέργειες, σε ένα φάσμα τομέων στρατηγικής σημασίας, όπως είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο φαρμακευτικός και ιατρικός τομέας, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα και καινοτομία. Κρίσιμη φυσικά είναι η συμβολή της ναυτιλίας μας, του ελληνόκτητου στόλου, αλλά και των υποδομών μας, τόσο στην ενέργεια όσο και στις μεταφορές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

