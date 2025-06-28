Καρυστιανού: Ποινικά ερευνητέος για το μπάζωμα ο Πλεύρης

Σφοδρότατη επίθεση στον Θάνο Πλεύρη εξαπολύει η πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών Μαρία Καρυστιανού σχολιάζοντας την υπουργοποίηση του.

«Για τον Αθ. Πλεύρη πήγε δικογραφία στη Βουλή από την Εισαγγελία Λάρισας, ήδη από το 2024! Ο Πλευρης ήταν ποινικά ερευνητέο πρόσωπο με βάση την πρόταση των 36 Βουλευτών και τη διάταξη του Εισαγγελέα Λάρισας για το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών! Μαζί με το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, τον Χρήστο Τριαντόπουλο! Και όχι μόνο γλίτωσε την προανακριτική, αλλά κατά την πάγια πρακτική της Κυβέρνησης, αναβαθμίστηκε: υπουργοποιήθηκε…..

Δεν υπάρχει πάτος…» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

