Toυρκολιβυκό Μνημόνιο: «Κατηγορώ» Άγκυρας κατά ΕΕ

Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Άγκυρα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την κριτική αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019. Σε ανταπόκρισή της DW από την Κωνσταντινούπολη, σημειώνεται ότι η Τουρκία χαρακτηρίζει ως «μη χρήσιμη για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα» τη στάση των Βρυξελλών, επιχειρώντας να ενισχύσει τη νομιμότητα της συμφωνίας με τη Λιβύη.

Αντίδραση της Τουρκίας σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η επίσημη αντίδραση ήρθε μέσω ανάρτησης του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, στο Χ (Twitter), με αφορμή τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου. Ο Κετσελί, με αιχμηρό ύφος, επέκρινε την ΕΕ για τη στάση της απέναντι στη *«λεγόμενη»* συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, ενώ στράφηκε κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, κατηγορώντας τες για *«μαξιμαλιστικές αξιώσεις αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ισότητας»* εντός της ΕΕ.

Επιμένει στη νομιμότητα του μνημονίου με τη Λιβύη

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε το Μνημόνιο Συνεργασίας του 2019 ως *«εντελώς νόμιμη συμφωνία»* βάσει του διεθνούς δικαίου, διαμηνύοντας ότι η Άγκυρα *«δεν θα επιτρέψει ποτέ την παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της»*. Υπογράμμισε, δε, πως οι *«προκατειλημμένες δηλώσεις»* της ΕΕ, που *«καθοδηγούνται από πολιτικά κίνητρα»* δε συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Κάλεσε την Ένωση να προτρέψει τα μέλη της να τηρούν το διεθνές δίκαιο, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the European Council Conclusions https://t.co/ekWoQQuOxG pic.twitter.com/vwpDwY8hDq — Turkish MFA (@MFATurkiye) June 27, 2025

Τουρκική ενόχληση για τις αμερικανικές έρευνες νότια της Κρήτης

Η κλιμάκωση των τουρκικών δηλώσεων σχετίζεται και με τη δυσφορία που προκάλεσαν στην Άγκυρα οι κινήσεις της αμερικανικής Chevron για αναζήτηση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Η τουρκική ηγεσία επιχειρεί να απαντήσει με το νέο μνημόνιο που υπέγραψαν οι κρατικοί ενεργειακοί κολοσσοί της Τουρκίας και της Λιβύης, το οποίο προβλέπει έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Σημαντικό ήταν και το πρώτο επίσημο τετ α τετ του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, με τον Λίβυο ομόλογό του Χαλίφα Αμπντουλσαντέκ στην Κωνσταντινούπολη, μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας.

"Σιωπηλή ένταση" στη γραμμή Ελλάδας-Λιβύης

Στον τουρκικό τύπο επισημαίνεται η ύπαρξη *«σιωπηλής έντασης»* μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, με αιχμές κατά της Αθήνας, την οποία κατηγορούν ότι *«χρησιμοποίησε το μεταναστευτικό ως πρόσχημα για να αποστείλει τρία πολεμικά πλοία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης»*. Εκτιμάται επίσης ότι οι ελληνικές ενέργειες αποσκοπούν στη διατήρηση της πίεσης, αλλά χαρακτηρίζονται *«μάταιες»* από τουρκικής πλευράς. Η τουρκική υπηρεσία του BBC ανέδειξε πως η Ελλάδα έθεσε το ζήτημα του μνημονίου στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ευθεία αναφορά στο τελικό έγγραφο για το ίδιο το μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης τον Νοέμβριο του 2019.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.