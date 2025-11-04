Στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έφτασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η κ. Γκίλφοϊλ, νωρίτερα, είχε μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπενθυμίζεται ότι αύριο η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.