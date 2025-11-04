Στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έφτασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η κ. Γκίλφοϊλ, νωρίτερα, είχε μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπενθυμίζεται ότι αύριο η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δείτε φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.