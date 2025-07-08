Σε ανάρτηση βίντεο στο Tik Tok με αφορμή τη συμπλήρωση έξι ετών ως πρωθυπουργός, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ξεκινώντας, ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι τα μαλλιά έχουν γκριζάρει αλλά είναι πλέον πιο έμπειρος και εξίσου αποφασισμένος να τιμήσει την απόφαση του ελληνικού λαού.

Κάνοντας μια αναδρομή, επεσήμανε ότι οι διεθνείς συνθήκες έγιναν δυσκολότερες αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα έχει προοδεύσει.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη μειώση της ανεργίας, την επιστροφή στην πατρίδα πολλών Ελλήνων του εξωτερικού, την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ψηφιοποίηση του κράτους.

Στη συνέχεια, υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ακόμα περισσότερα στο μέλλον, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες πολλών ανθρώπων που συνάντησε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής.

«Πρέπει να αλλάξουν πολλά ακόμα στην πατρίδα μας και για αυτά θα συνεχίσω να παλεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι παίρνει δύναμη «από τις στιγμές που ως Έλληνες νιώσαμε υπερήφανοι», αλλά δεν ξεχνάει και τις άσχημες στιγμές, δηλώνοντας ότι «δεν αποφεύγω την ευθύνη και είμαι πάντα εδώ να εξακολουθώ να παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις προσπαθώντας για το καλύτερο».

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

@kyriakosmitsotakis_ Τον Ιούλιο του 2019 με εμπιστευθήκατε ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Έξι χρόνια μετά εξακολουθώ να υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις έναν στόχο: μία Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη. Και μια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Πηγή: skai.gr

