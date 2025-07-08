Του Γιάννη Ανυφαντή

Μη άρση της ασυλίας των 14 βουλευτών της ΝΔ (μέλη της προανακριτικής Τριαντόπουλου), μετά από τη μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού, μεταξύ άλλων και για εσχάτη προδοσία, εισηγείται στην Ολομέλεια η αρμόδια επιτροπή Δεοντολογίας. Η εισήγηση της επιτροπής στηρίζεται στο σκεπτικό ότι το Σύνταγμα αναφέρει ρητώς πως ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται για γνώμη ή ψήφο του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Στην ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, «παρών» δήλωσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν υπέρ της άρσης της ασυλίας των βουλευτών. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πάντως δεν έμεινε ασχολίαστο από τους βουλευτές της ΝΔ, που σχολίαζαν ότι το «παρών» από συστημικά κόμματα, δημιουργεί κακό προηγούμενο, καθώς δεν μπορεί να αξιολογείται ποινικά η ψήφος του βουλευτή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τέλος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς εξέφρασε τη λύπη του για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι η επιτροπή δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για την προστασία των βουλευτών. Υποστήριξε δε ότι όταν στο παρελθόν είχαν φτάσει ανάλογα αιτήματα, οι προκάτοχοί του ανεξαρτήτως των πλειοψηφιών που έρχονται και παρέρχονται είχαν ξεκάθαρη θέση και στάση για την προστασία του βουλευτή. «Εμείς σήμερα δεν το υπηρετήσαμε αυτό», φέρεται να είπε ο κ. Γεωργαντάς.

Υπενθυμίζεται ότι η άρση ασυλίας των 14 βουλευτών ζητήθηκε μετά από τη μηνυτήρια αναφορά (10 - 4 - 2025) της Μαρίας Καρυστιανού, για τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας και της εσχάτης προδοσίας, καθώς υπερψήφισαν και υπέγραψαν το πόρισμα για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου.

Πρόκειται για τους Παναγή Καππάτο, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, Μαρία Αντωνίου, Γιώργο Βρεττάκο, Αγγελική Δεληκάρη, Θανάση Ζεμπίλη, Μαρία Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, Νεοκλή Κρητικό, Περικλή Μαντά, Τζίνα Οικονόμου, Σταύρο Παπασωτηρίου και Ασημίνα Σκόνδρα.

Σε κάθε περίπτωση, την τελική απόφαση για τις άρσεις ασυλίας θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής που θα συνεδριάσει επί τους θέματος τις επόμενες ημέρες.





Πηγή: skai.gr

