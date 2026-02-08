Κεραμέως στον ΣΚΑΪ για συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις

Ζητούμενο δεκαετιών, και κοινωνικό ζητούμενο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις τόνισε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις. Η κοινωνία είναι υπέρ των συλλογικών συμβάσεων, η αντιπολίτευση είναι αντιμέτωπη είπε.
Με τη συλλογική σύμβαση, αντί να διαπραγματεύεσαι με τον εργοδότη σου κατά μόνας συμφωνεί μια ομοσπονδία εργαζομένων με έναν ή περισσότερους εργοδότες, εξήγησε. Το πλαίσιο εφεξής είναι πιο ευνοϊκό για την σύναψη και επέκταση συμβάσεων.
Επανέρχεται παράλληλα πλήρως και η μετενέργεια, η ισχύς των όρων που προβλέπονταν σε προηγούμενη σύμβαση μέχρι τη σύναψη νέας, ανέφερε ακόμη.
«Είμαστε σε διαβούλευση για το ποσό της αύξησης του κατώτατου μισθού» διευκρίνισε η υπουργός. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ανέβει πλέον στα 1.516 ευρώ επισήμανε η Νίκη Κεραμέως. Στόχος η συνεχής αύξηση μισθών και η μείωση φόρων και επιβαρύνσεων σημείωσε η υπουργός.
Η υπουργός ανακοίνωσε ότι από τις 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε ισχύ το Σύστημα Εργάνη 2 και καταργείται αυτόματα το παλαιό σύστημα.
Αποσαφήνισε ότι το νέο σύστημα είναι πιο απλό στη χρήση για εργαζόμενους και επιχειρήσεις αλλά και πιο λειτουργικό.
Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι το Εργανη 2 λειτουργεί πιλοτικά εδώ και 10 μήνες, και κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να το δουν ώστε να εξοικειωθούν στη χρήση του.
