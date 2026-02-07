Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Σκάλα Λακωνίας επισκέφθηκε σήμερα 7 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί από χθες στην περιοχή. Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Σπύρος Τζινιέρης και ο Δήμαρχος Ευρώτα, Δήμος Βέρδος.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε επίσης, την Οικία των Ψηφιδωτών στη Σπάρτη, μαζί με τον Δήμαρχο Σπάρτης, Μιχάλη Βακαλόπουλο και τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νεοκλή Κρητικό, καθώς και τη Σχολή Υφαντικής Τέχνης, στο Γεράκι Λακωνίας.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Επισκέφθηκα μαζί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας. Η Πελοπόννησος έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτόν. Οι μονάδες της Τρίπολης, που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νοέμβριο του 2023, η ΜΕΑ Καλλιρόης που εγκαινιάσαμε με τον Περιφερειάρχη τον Απρίλιο 2025 και η ΜΕΑ της Σκάλας έχουν συμβάλει σημαντικά ώστε η περιφέρεια να υιοθετήσει καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Και να περάσει από τα πρόστιμα και την περιβαλλοντική υποβάθμιση σε μια οργανωμένη και βιώσιμη προσέγγιση. Ταυτόχρονα, αποκαθιστούμε και εξυγιαίνουμε τους ΧΑΔΑ σε Μάνη και Μεσσηνία με πόρους του Υπουργείου μας. Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραμένει η περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας σε όλη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο κ. Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Σήμερα, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, επισκεφθήκαμε τη Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων στη Σκάλα Λακωνίας, ένα κρίσιμο τμήμα του ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει αλλάξει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο η Πελοπόννησος βελτιώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επίσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αποκατάστασης ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, προχωρά η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ «Πλάτωμα» και «Σπαρτέας» σε Αρκαδία και Λακωνία με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για παρεμβάσεις ουσίας, που αποκαθιστούν περιβαλλοντικές πληγές και θα επιστρέψουν χώρο και αξία στις τοπικές κοινωνίες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό κ. Σταύρο Παπασταύρου για τη στενή συνεργασία και τη στήριξή του και σε αυτή μας την προσπάθεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.