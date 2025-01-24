Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Από τον Απρίλιο έρχεται η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό

Τη χθεσινή μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse κλήθηκε να σχολιάσει η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο «Σήμερα» και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο το πρωί της Παρασκευής.

Αρχικά, απαντώντας στα περί «δεξιάς στροφής» της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι ο όρος «στροφή» είναι μια έννοια ξεπερασμένη, εξηγώντας ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι οι πολιτικές και τα πρόσωπα. «Όταν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει συγκεκριμένες επιλογές, τις κάνει σε συγκεκριμένα πρόσωπα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άκουσα για παράδειγμα για τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης με μεγάλη εμπειρία κοινοβουλευτική και υπουργική. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου αξιολογούνται ανά πάσα στιγμή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ίδιο ισχύει και για τον Κωνσταντίνο Τασούλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός, προσθέτοντας ως προς τις δημοσκοπήσεις:

«Προφανώς μάς ενδιαφέρει και μας χαροποιεί που υπάρχει μια ανοδική πορεία, αλλά δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε επ' ουδενί. Οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία που έχουν, αποτυπώνουν την τάση που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Είμαστε πολύ μακριά από εκλογές κι εμείς έχουμε μια δουλειά να κάνουμε: να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες μας και να βελτιώνουμε διαρκώς τη ζωή των πολιτών. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Δήλωσε μάλιστα ότι αργότερα μέσα στη μέρα θα επισκεφτεί στο πλαίσιο των «Ημερών Καριέρας» της ΔΥΠΑ το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, όπου Παρασκευή (24.01) και Σάββατο (25.01) 240 επιχειρήσεις προσφέρουν 7.000 θέσεις εργασίας.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Ημέρα Καριέρας που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τις Ημέρες αυτές πάνω από 8.500 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά. Αυτό δεν γίνεται μόνο του, ούτε έχει δεξιό ή αριστερό πρόσημο. Η προσπάθεια που γίνεται είναι οι απολαβές αυτές διαρκώς να αυξάνονται. Σας θυμίζω παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, σήμερα τον έχουμε στα 830 ευρώ, η τροχιά είναι για τα 950 το 2027, ενώ έχουμε νέα αύξηση από τον μήνα Απρίλιο. Αυτό σημαίνει πως έχουμε μια πορεία ανοδική, προσεκτική, την ίδια ώρα που γίνεται προσπάθεια να μειώνονται και να καταργούνται φόροι και ασφαλιστικές εισφορές».

Τι ισχύει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τις υπερωρίες

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή είναι 11η στον κατώτατο μισθό, χωρίς αυτό να είναι ιδανικό, όπως είπε. «Ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1.450 ευρώ, πλήρους απασχόλησης, ενώ πλήρους και μερικής στα 1.250 περίπου», υπογράμμισε.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος "Εργάνη", οι υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της αυξήθηκαν αθροιστικά κατά 815.509 ώρες σε σχέση με τα έτη πριν από την εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας. Αυτές οι ώρες πού ήταν πριν; Δεν δηλώνονταν. Άρα γιατί η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει μεγάλη σημασία; Πρώτον, γιατί έχει αποστολή να προστατεύσει τον εργαζόμενο, ώστε αυτός που δουλεύει χ ώρες να αμείβεται κιόλας αυτές τις ώρες. Δεν προστατεύει όμως τον εργαζόμενο μόνο, προστατεύει και την επιχείρηση από αθέμιτο ανταγωνισμό. Σκεφτείτε ένα κατάστημα να τα κάνει όλα σωστά κι ένα άλλο στην άλλη γωνία να μην τηρεί τη νομοθεσία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.