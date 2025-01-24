Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις από την Τουρκία προς τη Συρία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Η Τουρκία μάς άνοιξε την αγκαλιά της, η Τουρκία μας βοήθησε» δήλωσε ο de facto ηγέτης της Συρίας Αλ Γκολάνι.

Όπως ξέρετε, κάποιες ομάδες που βρίσκονται στα εδάφη μας, έχουν εμπλακεί και σε χτυπήματα εντός της Τουρκίας, σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτές τις ομάδες. Κυρίως για την Τουρκία που άνοιξε την αγκαλιά της στους Σύρους πρόσφυγες. Η Τουρκία είναι η χώρα που μας βοήθησε και τώρα και δεν θα ανεχθούμε η γειτονική Τουρκία να δέχεται τέτοιες απειλές» δήλωσε ο Αλ Γκολάνι.

Πηγή: skai.gr

