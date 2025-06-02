Στο Κίεβο βρίσκεται ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας, μαζί με ελληνική επιχειρηματική αποστολή.

Ο υφυπουργός, σε ανάρτησή του, υπογραμμίζει τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου, την οποία βίωσε και ο ίδιος, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πρωτεύουσα χτύπησε δύο φορές ο συναγερμός εξαιτίας ρωσικών επιθέσεων, με τον ίδιον και τα μέλη της αποστολής να οδηγούνται στο καταφύγιο του ξενοδοχείου.

Η ανάρτηση

Η ανάρτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου έχει ως εξής:

«Καλημέρα από το Κίεβο, όπου βρίσκομαι για επίσκεψη εργασίας, μαζί με σημαντική ελληνική επιχειρηματική αποστολή.

Η νύχτα εδώ δεν ήταν ήρεμη. Δύο φορές σήμανε συναγερμός λόγω επίθεσης ρωσικών drones στην περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, στις 02:49 και στις 04:40. Σύμφωνα με τις οδηγίες, κατευθυνθήκαμε άμεσα στο καταφύγιο του ξενοδοχείου.

Είμαστε όλοι ασφαλείς. Δυστυχώς, η πραγματικότητα του πολέμου είναι σκληρή.»

Πηγή: skai.gr

