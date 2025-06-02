Τσουκαλάς: Θέλει θράσος να μιλά για «προπονητές εξέδρας» η κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Θέλει θράσος να μιλά για "προπονητές εξέδρας" η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενός πρωθυπουργού -θεατή που έχει καταρρακώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας στο διεθνές γίγνεσθαι», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Και συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης για τους εταίρους μας είναι συνώνυμος της μαλθακότητας στην εξωτερική πολιτική, ταυτισμένος με τη διαφθορά των κρατικών δομών, την απόλυτη διαχειριστική ανεπάρκεια και τη μετατροπή μιας ευρωπαϊκής χώρας με δημοκρατική παράδοση σε αυταρχικό αντιπαράδειγμα στο επίπεδο λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών».

Σημειώνεται πως ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε για τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Ο ορισμός του προπονητή της εξέδρας είναι αυτός. Χωρίς να λέει από που θα βρει τα λεφτά να τάζει λεφτά και μειώσεις φόρων. Χωρίς να έχει διαβάσει μια απόφαση να τη σχολιάζει και να τη θεωρεί διπλωματική ήττα της κυβέρνησης. Χωρίς να έχει δει το κείμενο της συμφωνίας για το safe να θεωρεί ότι ήταν μια ακόμα διπλωματική ήττα της χώρας ενώ η χώρα μας έβαλε τους πιο σημαντικούς όρους. Αυτός είναι ο προπονητής της εξέδρας που βλέπει άλλους να παίζουν και θεωρεί ότι θα τα έκανε όλα καλύτερα. Σε έναν αγώνα όλοι θέλουμε να έχουμε προπονητές της εξέδρας γιατί θεωρούμε ότι θα περάσουμε καλύτερα αλλά καμία ομάδα δεν θα προσλάβει για προπονητή έναν προπονητή της εξέδρας».

Πηγή: skai.gr

