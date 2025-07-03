Παρέμβαση στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ έκανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας για τους νέους διαλόγους που δημοσιεύθηκαν αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα για τον διάλογο του ίδιου με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη.

«Ο διάλογος μέχρι εκείνο το σημείο ισχύει, αυτή είναι όμως η αρχή του διαλόγου. Μετά τα λόγια του κ. Μπαμπασίδη ότι πήγαν οι αντιπρόεδροι στην Ήπειρο να συνδιαλλαγούν με τον περιφερειάρχη Ηπείρου, λέω εγώ "ναι" και σταματάτε. Στη συνέχεια λέει ο κ. Μπαμπασίδης "εγώ δεν μπορώ να τους δικαιώσω, είναι μεγάλο θέμα" και τον ρωτάω εγώ "γιατί να τους δικαιώσεις, έχεις ενημερώσει τον υπουργό τον κ. Τσιάρα". Μου απαντάει "πήρα τηλέφωνο και περιμένω να μου κλείσει ραντεβού η γραμματέας του σήμερα"».

Ερωτηθείς για τις παράνομες εκτάσεις που έχει δηλώσει ο κ. Καχριμάνης, ο κ. Κέλλας απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν πήραν επιδοτήσεις. «Δεν ελέγχει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάτι τέτοιο», όπως είπε.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι καν σε μένα σαν αρμοδιότητα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι οι συνομιλίες των βουλευτών με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, να το διαχωρίσουμε. Το σκάνδαλο είναι τα παράνομα βοσκοτόπια, τα αδήλωτα ζώα. Οι απλές συνομιλίες δεν είναι σκάνδαλο», κατέληξε.

