Στη Βεγγάζη της Λιβύης μεταβαίνει την Κυριακή 6 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Στη συνέχεια, την Τρίτη 15 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους.

Σημειώνεται πως σε συνέντευξή του ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ σε λογική πλειοδοσίας στη Λιβύη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παραμένει αξιόπιστος εταίρος, υπερασπίζεται σθεναρά το διεθνές δίκαιο και επενδύει σε πολυδιάστατη διπλωματία από την Αφρική ως το Αιγαίο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Λιβύη, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα ουδέποτε εγκατέλειψε την κρίσιμη αυτή περιοχή: «Η Τουρκία είναι πολύ δραστήρια στη Λιβύη και γενικότερα στην Αφρική, με μια πολιτική ξεκάθαρα επεκτατική. Εμείς, όμως, ουδέποτε εγκαταλείψαμε τη Λιβύη. Αντίθετα, αποκαταστήσαμε με επιτυχία τη σχέση, ενεργοποιώντας όλους τους διαύλους και προς τις δύο πλευρές. Πολύ σύντομα θα επισκεφτώ τόσο την Ανατολική όσο και τη Δυτική Λιβύη».

Δίνοντας έμφαση στην αρχή του αξιόπιστου εταίρου, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα δεν πρόκειται να παίξει παιχνίδια εξαγοράς στη Λιβύη: «Η Ελλάδα δεν θα μπει ποτέ σε λογική πλειοδοσίας και εξαγοράς. Στεκόμαστε στις αρχές μας και έχουμε πολλά “όπλα στη φαρέτρα” μας. Το περιβόητο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, άκυρο και αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. Οποιοσδήποτε κι αν το υπογράψει, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα».

Παράλληλα, φρένο στο τουρκολιβυκό μνημόνιο επιδιώκει να βάλει και η Αίγυπτος. Αιγύπτιος αξιωματούχος στην ιστοσελίδα Middle East Eye, ότι το Κάιρο εκφράζει την έντονη ανησυχία του, καθώς, σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης επικυρώσει τη συμφωνία που είχε αρχικά υπογραφεί το 2019 από τη δυτική, αντίπαλη κυβέρνηση της χώρας, ενδέχεται να προκληθούν εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, έθεσε το ζήτημα της αμερικανικής παρέμβασης σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μασάντ Μπούλος, ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου για θέματα της Αφρικής, τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μπούλος ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει με τον Χαλίφα Χαφτάρ, προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα.

