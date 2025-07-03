Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Δέσμη ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση των ΣΣΕ έως το τέλος του έτους

Την αισιοδοξία της ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχουμε καταλήξει σε μία δέσμη ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση της σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εξέφρασε στον ΣΚΑΪ 100,3 η Νίκη Κεραμέως.



Η υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε ως το πιο φιλεργατικό και προστατευτικό μέτρο, την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τον Απρίλιο οι υπερωρίες στον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 1.105%.

Πηγή: skai.gr

Αναφερόμενη στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, η υπουργός έκανε γνωστό ότι δεν θα πάει στη Βουλή τον Ιούλιο, καθώς ο διάλογος με όλους τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «είμαι ανοιχτή σε προτάσεις, σκέψεις και βελτιώσεις».Σημείωσε ότι το 8ωρο παραμένει η βάση εργασίας στην Ελλάδα, ωστόσο στο νέο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα για υπερωριακή εργασία στον ίδιο εργοδότηΗ υπουργός διευκρίνιση ότι προηγήθηκαν αιτήματα των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι - όπως παρατήρησε - και χάρη στη μείωση της ανεργίας,Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ, η ανεργία ήταν 17,8% και πλέον βρίσκεται 10 σχεδόν μονάδες κάτω, στο 7,9%. Πρόκειται όπως είπε για τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει γίνει στην ΕΕ. Τόνισε ότι από πέρυσι μέχρι σήμερα

