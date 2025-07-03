Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε το πρωί της Πέμπτης (3/7) ο πρώην αγροτοσυνδικαλιστής Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός με την προσωνυμία «Χασάπης» από τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Έχω μια οικογενειακή επιχείρηση από το 1984, ένα κρεοπωλείο», όπως εξήγησε αναφερόμενος στην προσωνυμία του αυτή.

Απαντώντας για την εμπλοκή του με την υπόθεση, επεσήμανε ότι το δικό του όνομα στην πραγματικότητα δεν εμπλέκεται καθόλου, ούτε αναφέρεται πουθενά στη δικογραφία, ούτε τον έχει καταγράψει κανείς να συνομιλεί με κανέναν, ενώ έκανε λόγο για «δικογραφία που πρώτη φορά έχει γίνει φέιγ βολάν στα δημοσιογραφικά γραφεία». «Νομίζω δεν μου κάνει κανείς χάρη να έχω εγώ συνομιλία που να μην την έχει δημοσιεύσει. Αν έχετε εσείς άλλη άποψη, να μου την πείτε».

«Καμία συνομιλία μου με Φραπέ για ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για τη συνομιλία του με τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο κ. Στρατάκης δήλωσε πως με τον Γιώργο Ξυλούρη μπορεί να έχει «δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες συνομιλίες, οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν αυτό».

«Η συμμετοχή μου στα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ είναι η εξής: πρώτον, το 2017 καλέστηκα ως πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Κρήτης σε ένα τραπέζι που είχε γίνει με τον τότε αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου και παρευρέθηκα μαζί με τους δυο μου αντιπροέδρους. Δεύτερον, επισκέφτηκε την Ένωση Ηρακλείου η κ. Ντόρα Μπακογιάννη να την ξεναγήσουμε στο οινοποιείο. Την κεράσαμε μια ρακή αυτήν και τους συνεργάτες της, βγήκαν οι φωτογραφίες. Τρίτον, το 2019 έθεσα υποψηφιότητα με τη ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές και τέταρτον, η μεγάλη κατηγορία είναι ότι συνδέθηκα με τον Μάκη Βορίδη, βαφτίζοντάς μου έναν εγγονό. Αυτά τα 4 πράγματα είναι κατά τους δημοσιογράφους αρκετές κατηγορίες, για να μπορούν να με εμπλέξουν. Τις αποδέχομαι όλες».

«Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 ήμουν πρόεδρος στην Ένωση Ηρακλείου που έχει ένα Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και το εκπροσωπούσα ως νόμιμος εκπρόσωπος στη Γαλακτοκομική Συνεταιριστική. Είμαι μέλος του αγροτικού συνεταιρισμού, δεν είμαι ούτε ο διαχειριστής ούτε εκπρόσωπος. Είμαι ένα απλό μέλος. Δεν υπάρχει καμία συνομιλία με τον Φραπέ που να λέμε για 4.000 και 8.000 πρόβατα, αυτά είναι σαχλαμάρες και βλακείες, βάζοντας όλη την Κρήτη σε μια μηχανή του κιμά που την αλέθουν. Θα μας τρελάνουν στο τέλος. Δεν έχω εμπλακεί σε καμία επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία ξεκίνησαν έχουν πολιτική δίωξη, ένας καθαρός φασισμός. Το σπίτι μου έχει γίνει άνω-κάτω και είναι λογικό να υπερασπιστώ τον εαυτό μου με κάθε νόμιμο μέσο».

«Φωνάζουμε από το 2015 σε όλους τους πολιτικούς ανεξαιρέτως»

Μάλιστα, ο «Χασάπης» ενημέρωσε πως για όλα αυτά οι αγροτικοί παραγωγοί τα φωνάζανε από το 2014-2015, αλλά δυστυχώς δεν τους άκουσε κανείς. «Το έχουμε πει σε όλους τους πολιτικούς ανεξαιρέτως. Όλοι είναι ενημερωμένοι, είτε ΠΑΣΟΚ είτε ΝΔ είτε ΣΥΡΙΖΑ», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εμένα η επιδότησή μου αυτήν την περίοδο δεν ξεπερνά τα 4.300 ευρώ, από 11.600 ευρώ. Ούτε έχω ενεργοποιήσει άλλα ΑΦΜ. Ο Μάκης Βορίδης είναι κουμπάρος μου και δεν του έχω ζητήσει ποτέ ούτε ένα ποτήρι νερό, ούτε μου ζήτησε. Οι σχέσεις μας και οι επαφές μας είναι ανθρώπινες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.