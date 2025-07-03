Λογαριασμός
Μητσοτάκης και Μέρκελ πήραν μαζί πρωινό

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε σήμερα την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας

μητσοτάκης μερκελ

Για πρωινό, υποδέχθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, η οποία χθες μίλησε για την κρίση, τα λάθη του παρελθόντος και τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Κατά την συνάντησή τους, ο Κυριακός  Μητσοτάκης και η Άνγκελα Μέρκελ αντάλλαξαν απόψεις για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.
 

 
Πηγή: skai.gr

