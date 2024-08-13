Την αποπομπή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, λόγω της καταστροφικής εξέλιξης της πυρκαγιάς στην Αττική, ζήτησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης, σε δράση της "Αλληλεγγύης από τα κάτω - Αλληλεγγύη Παντού" για τη στήριξη πληγέντων από τη μεγάλη πυρκαγιά στη ΒΑ Αττική, ενώ στη συνέχεια πήγε στο Πάτημα Χαλανδρίου, στη βιοτεχνία όπου έχασε τη ζωή της μια εργαζόμενη, όταν εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό της από τη φωτιά.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στη Νέα Μάκρη, ο Στέφανος Κασσελάκης ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Μαραθώνα, Στέργιο Τσίρκα, για τις τεράστιες προσπάθειες εθελοντών και κατοίκων ώστε να σωθούν κατοικίες και περιουσίες. «Η αυθόρμητη δήλωση μιας κατοίκου, ότι "μόνοι μας σωθήκαμε", ανέδειξε το μέγεθος της απογοήτευσης αυτών των ανθρώπων από τα αποτελέσματα του κυβερνητικού σχεδιασμού, που υποτίθεται ότι είχε λάβει υπόψη τις πραγματικές και ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και έλαβε ειδικότερα μέτρα πρόληψης για την εκδήλωση πυρκαγιάς», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ μεταφέρει ακόμα μια δήλωση από άλλη κάτοικο, η οποία είπε με «αγανάκτηση» στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ότι είμαστε «ανοχύρωτη χώρα».

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δήμαρχος επισήμανε ότι «οι εθελοντές άσκησαν το έργο τους επειδή αψήφησαν το μήνυμα μέσω του 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ προσέθεσε ότι στην πράξη λίγοι το αποδέχονται», ενώ ταυτόχρονα, ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι «ζήτησε κι αυτός μεγαλύτερη αεροπορική συνδρομή τη Δευτέρα, καθώς δεν έβλεπε αεροπλάνα, αλλά του απάντησαν ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές».

Μιλώντας με τους πληγέντες, ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ και τους διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους προκειμένου η Πολιτεία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αρωγής τους μέσα σε εύλογο χρόνο.

«Είναι η βιοτεχνία στην οποία χάθηκε μια εργαζόμενη γυναίκα, σε προάστιο της Αθήνας, στον αστικό ιστό της Αθήνας», υπογράμμισε ο Στ. Κασσελάκης από το Πάτημα Χαλανδρίου, έξω από τη βιοτεχνία που έχασε τη ζωή της η εργαζόμενη.

«Η πολιτική ευθύνη προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα των πολιτικών πράξεων και των πολιτικών επιλογών. Το να διασχίζει μία φωτιά 40 χιλιόμετρα στην ήδη μισοκαμένη Αττική και να μπαίνει κυριολεκτικά στην Αθήνα, είναι κάτι που ταιριάζει στην Καμπούλ και όχι σε ευρωπαϊκή χώρα. Όχι σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όχι στην Αθήνα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «πρέπει να υπάρξει άμεση αποπομπή του κ. Κικίλια από τον πρωθυπουργό». «Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Είναι το αυτονόητο. Για όλα τα υπόλοιπα, τη λογοδοσία που πρέπει να υπάρξει απ' όλη την κυβέρνηση και πρωτίστως από τον πρωθυπουργό, θα αναφερθώ τις επόμενες ημέρες», σημείωσε και κατέληξε:

«Δύο ημέρες σταθήκαμε δίπλα στους εθελοντές και στους ήρωες της πρώτης γραμμής. Πάντα θα είμαστε δίπλα τους. Τώρα είναι η ώρα των ευθυνών και στη χώρα μας, στην πρωτεύουσά μας, αυτό που βλέπετε δεν μπορεί να γίνεται μετά από τόσο ιδρώτα, τόσο πλούτο, τόσο "αίμα", που έχει χυθεί από τον ελληνικό λαό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.