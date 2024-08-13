Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κινητοποίησε έκτακτη υποστήριξη για την αντιμετώπιση σοβαρών δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, η οποία ενεργοποίησε το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

«Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινητοποίησε άμεσα εναέρια και επίγεια πυροσβεστικά μέσα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν μέρος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να βοηθήσουν την Ελλάδα. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU από την Ιταλία, ένα ελικόπτερο rescEU από τη Γαλλία και ένα ελικόπτερο που προσφέρει η Σερβία. Επιπλέον, ομάδες επίγειας πυρόσβεσης έχουν αναπτυχθεί από την Τσεχία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σερβία και τη Ρουμανία, ενώ Ρουμάνοι, Μαλτέζοι και Μολδαβοί πυροσβέστες, που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Ελλάδα, ήταν μεταξύ των πρώτων που έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

O εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα διαχείρισης κρίσεων, Ουιβάρι Μπάλας, κατά τη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής, δήλωσε ότι το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, λειτούργησε «με προληπτικό πνεύμα». Αυτό σημαίνει, ότι πριν ακόμη η ελληνική κυβέρνηση υποβάλει αίτημα για πρόσθετη βοήθεια, οι πυροσβέστες που βρίσκονταν ήδη σε επιφυλακή επί του εδάφους, μετακινήθηκαν στην περιοχή της Αττικής και συνεισέφεραν στις προσπάθειες κατάσβεσης, μαζί με τους εγχώριους πυροσβέστες. Αυτή είναι μια τακτική που ακολουθεί το Κέντρο Συντονισμού, εδώ και τρία χρόνια, εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι για προληπτικούς λόγους, υπάρχουν πυροσβέστες σε επιφυλακή, «σε χώρες ή σε περιοχές όπου πιστεύουμε ότι είναι πιθανό να ξεσπάσουν δασικές πυρκαγιές».

Φέτος, βρίσκονται σε επιφυλακή περίπου 80 πυροσβέστες προερχόμενοι από τη Μολδαβία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία, ορισμένοι εκ των οποίων συνέβαλαν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών της Αττικής, ήδη από την Κυριακή 11 Αυγούστου. Όπως εξήγησε ο Μπάλας Ουιβάρι, η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε στην εκτίμηση ότι θα χρειαζόταν πρόσθετη βοήθεια και το αίτημά της για βοήθεια ελήφθη από την Επιτροπή νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Στη συνέχεια το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, μετέφερε το αίτημα στα κράτη-μέλη της ΕΕ και λίγες ώρες αργότερα υπήρξε πλήρης ανταπόκριση στο αίτημα της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι εκτός από την Ελλάδα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε έκτακτη βοήθεια για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην Αλβανία, η οποία περιλαμβάνει ένα στρατιωτικό αεροπλάνο πολλαπλών χρήσεων από τη Ρουμανία χωρητικότητας 6 τόνων νερού.

Η Επιτροπή τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση με τις δασικές πυρκαγιές και είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια, όπως απαιτείται.

Στο πλαίσιο των μέτρων ετοιμότητάς της για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η ΕΕ ενίσχυσε το rescEU και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει πλέον 28 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα που σταθμεύουν σε 10 κράτη-μέλη.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου των πυρκαγιών, περισσότεροι από 540 πυροσβέστες από 12 χώρες βρίσκονται σε βασικές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, έτοιμοι να βοηθήσουν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις όταν είναι απαραίτητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

