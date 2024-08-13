Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός γυναίκας στο Πάτημα Χαλανδρίου

Η απανθρακωμένη σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε από πυροσβέστες μέσα σε κτίριο επαγγελματικής χρήσης, στο Πάτημα Χαλανδρίου. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η γυναίκα δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το κτίριο της επιχείρησης που κάηκε, με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο.

Η σορός της εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο μπάνιο της επιχείρησης όπου εκτιμάται ότι προσπάθησε να βρει καταφύγιο όταν αντιλήφθηκε ότι η φωτιά στο κτίριο επεκτάθηκε.



Με βάση τις πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 60-62 ετών, αλλοδαπή, η οποία διέμενε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και εργαζόταν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Η πυροσβεστική άρχισε να ψάχνει καθώς αν και δεν είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της, υπήρχε αναφορά στον δήμαρχο ότι αγνοείτο. Έτσι, δόθηκε η πληροφορία από τη δημοτική αρχή, η οποία αρχικά δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ωστόσο, νεότερη άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επιβεβαίωσε την τραγική είδηση, καθώς η πυροσβεστική κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο κτίριο εντόπισε τη σορό. Πιθανολογείται πως η γυναίκα εγκλωβίστηκε, όταν νωρίτερα το μέτωπο της φωτιάς είχε κυκλώσει την περιοχή και δεν μπόρεσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μιχάλη Τεζάρη, η σορός εντοπίστηκε σε επιχείρηση ανθοστολισμών στην οδό Αναπαύσεως και Στρατονίκης στο Πάτημα Χαλανδρίου. Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ βρέθηκε στο σημείο που εντοπίστηκε η γυναίκα -το οποίο είχε επισκεφτεί και νωρίς το μεσημέρι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ- όπου το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς με την οροφή του να έχει καταρρεύσει. Κατά πάσα πιθανότητα το θερμικό φορτίο γκρέμισε τη μεταλλική σκεπή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή της.



Πηγή: skai.gr

