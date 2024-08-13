Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός γυναίκας στο Πάτημα Χαλανδρίου

Η απανθρακωμένη σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε από πυροσβέστες μέσα σε κτίριο επαγγελματικής χρήσης, στο Πάτημα Χαλανδρίου. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η γυναίκα δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως από το κτίριο της επιχείρησης που κάηκε, με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο.
Η σορός της εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο μπάνιο της επιχείρησης όπου εκτιμάται ότι προσπάθησε να βρει καταφύγιο όταν αντιλήφθηκε ότι η φωτιά στο κτίριο επεκτάθηκε.
Με βάση τις πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 60-62 ετών, αλλοδαπή, η οποία διέμενε πολλά χρόνια στην Ελλάδα και εργαζόταν στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Η πυροσβεστική άρχισε να ψάχνει καθώς αν και δεν είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της, υπήρχε αναφορά στον δήμαρχο ότι αγνοείτο. Έτσι, δόθηκε η πληροφορία από τη δημοτική αρχή, η οποία αρχικά δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία και την πυροσβεστική.
Ωστόσο, νεότερη άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επιβεβαίωσε την τραγική είδηση, καθώς η πυροσβεστική κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο κτίριο εντόπισε τη σορό. Πιθανολογείται πως η γυναίκα εγκλωβίστηκε, όταν νωρίτερα το μέτωπο της φωτιάς είχε κυκλώσει την περιοχή και δεν μπόρεσε να διαφύγει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μιχάλη Τεζάρη, η σορός εντοπίστηκε σε επιχείρηση ανθοστολισμών στην οδό Αναπαύσεως και Στρατονίκης στο Πάτημα Χαλανδρίου. Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ βρέθηκε στο σημείο που εντοπίστηκε η γυναίκα -το οποίο είχε επισκεφτεί και νωρίς το μεσημέρι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ- όπου το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς με την οροφή του να έχει καταρρεύσει. Κατά πάσα πιθανότητα το θερμικό φορτίο γκρέμισε τη μεταλλική σκεπή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή της.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.