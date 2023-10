Κασσελάκης: Το πρώτο βήμα για την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ - Η Διάνα Βουτυράκου συντονίστρια των «think tank» Πολιτική 21:15, 16.10.2023 linkedin

«Η Διάνα είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω στα στελέχη του μέλλοντος. Και θα είναι από εδώ και πέρα στην πρώτη γραμμή ανάδειξής τους μαζί μου», τόνισε ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ