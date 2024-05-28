Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σε πολίτες στο Παλαιό Φάληρο, υπογραμμίζοντας ότι «ψηφίζουμε για μια Ελλάδα υπερήφανη στην Ευρώπη στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Μπορεί να έχουν την ιδιαιτερότητα να διεξάγονται σε έναν χρόνο σχετικά ουδέτερο, όμως αυτό δεν μειώνει τη σημασία τους».

«Οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πλέον την Ελλάδα ως το "μαύρο πρόβατο" της Ευρώπης, αλλά ως μια χώρα με αυτοπεποίθηση», επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει σε εποχές που θυμίζουν 2015.

«Ο Κασσελάκης τάζει στους πάντες τα πάντα, μέχρι και υπουργεία δεξιά και αριστερά»

Από τον χαιρετισμό του πρωθυπουργού δεν έλειψαν και οι αναφορές στον Στέφανο Κασσελάκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον κατηγορεί ότι «τάζει στους πάντες τα πάντα ανερυθρίαστα».

«Σας κοροϊδεύουν κατάμουτρα όλοι αυτοί που τάζουν και ξέρουν ότι θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στη χρεοκοπία. Δεν έχουν αλλάξει. Το περιτύλιγμα μπορεί να άλλαξε. Το ψέμα, η τοξικότητα και τα λεφτόδεντρα παραμένουν το ίδιο συστατικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ο κ. Κασσελάκης κατηγορεί εμάς για αλαζονεία. Τον άκουσα σήμερα σε συνέντευξή του που είπε: “Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσω και θα είμαι αυτοδύναμος” και αρχίζει και μοιράζει υπουργεία δεξιά κι αριστερά».

