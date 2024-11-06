Λογαριασμός
Κασσελάκης σε πλειοψηφία: Στοιχειώδη μαθήματα δημοκρατίας προς 87 μικρούς Τραμπ

Παντού σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο, τα αποτελέσματα των εκλογών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ψηφισάντων) βγαίνουν την ίδια νύχτα (μέχρι την επόμενη μέρα είναι καταμετρημένο το 100%), αναφέρει ο Κασσελάκης

Με αιχμή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση των συνέδρων, ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του εξαπολύει νέα επίθεση κατά της πλειοψηφίας.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Στοιχειώδη μαθήματα δημοκρατίας προς 87 μικρούς Τραμπ:

Παντού σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο, τα αποτελέσματα των εκλογών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ψηφισάντων) βγαίνουν την ίδια νύχτα (μέχρι την επόμενη μέρα είναι καταμετρημένο το 100%). Αυτό συμβαίνει ΚΑΙ για λόγους εγκυρότητας των εκλογών.

Τα εκλογικά αποτελέσματα δεν μαγειρεύονται τέσσερις μέρες.

