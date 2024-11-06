Με αιχμή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση των συνέδρων, ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του εξαπολύει νέα επίθεση κατά της πλειοψηφίας.
Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:
Στοιχειώδη μαθήματα δημοκρατίας προς 87 μικρούς Τραμπ:
Παντού σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο, τα αποτελέσματα των εκλογών (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ψηφισάντων) βγαίνουν την ίδια νύχτα (μέχρι την επόμενη μέρα είναι καταμετρημένο το 100%). Αυτό συμβαίνει ΚΑΙ για λόγους εγκυρότητας των εκλογών.
Τα εκλογικά αποτελέσματα δεν μαγειρεύονται τέσσερις μέρες.
Στοιχειώδη μαθήματα δημοκρατίας προς 87 μικρούς Τραμπ:— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 6, 2024
