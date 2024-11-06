Επικοινωνία Νετανιάχου- Τραμπ για την «ιρανική απειλή»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συγχαρεί τον ηγέτη των Ρεπουμπλικανών για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Νετανιάχου.

«Η συζήτηση ήταν θερμή και εγκάρδια», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. Οι δύο τους συζήτησαν «την ιρανική απειλή» και την ανάγκη να συνεργαστούν για την ασφάλεια του Ισραήλ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.