Επικοινωνία Νετανιάχου- Τραμπ για την «ιρανική απειλή»

Επικοινωνία Νετανιάχου και Τραμπ για την «ιρανική απειλή»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συγχαρεί τον ηγέτη των Ρεπουμπλικανών για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Νετανιάχου.

«Η συζήτηση ήταν θερμή και εγκάρδια», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. Οι δύο τους συζήτησαν «την ιρανική απειλή» και την ανάγκη να συνεργαστούν για την ασφάλεια του Ισραήλ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

