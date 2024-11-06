«Είναι τέτοια η επιθυμία ή η ανάγκη κάποιων να εξαφανίσουν τον Στέφανο Κασσελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, που δεν διστάζουν στο όνομα τάχα των αγώνων της Αριστεράς (που ο "αδαής Κασσελάκης δεν γνωρίζει") να μετέρχονται πρακτικών που διαχρονικά χρησιμοποιούσαν οι χειρότεροι πολέμιοι και διώκτες της», δήλωσε ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης.

Όπως ανέφερε «από τη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα διευθυντή του Σ. Κασσελάκη μέχρι και σήμερα, σπανιότατα έχω τοποθετηθεί δημόσια. Δεν εξέφρασα άποψη ούτε έκανα κάποια δήλωση, όταν υπερψηφίστηκε από την Κ.Ε η πρόταση άρσης της εμπιστοσύνης κατά του του νομίμως εκλεγμένου Προέδρου και το κόμμα διέκοψε την πρόσβασή μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το επόμενο κιόλας πρωί και χωρίς μια έστω τυπική ενημέρωσή μας. Ομοίως δεν τοποθετήθηκα δημόσια ακόμη κι όταν σύντροφοι που είχα συμπορευτεί και αγωνιστεί μαζί τους, αποκαλύπτοντας τη διαφθορά της κυβερνήσεως Μητσοτάκη κατά το διάστημα 2109-2023, εξαπέλυαν εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη αλλά και εμού προσωπικώς, ανυπόστατες, συκοφαντικές και άδικες μομφές, στην προσπάθεια τους να αμβλύνουν ενδεχομένως τις ευθύνες των δικών τους πράξεων ή/και να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην εσωκομματική κούρσα.Ούτε, επίσης, σχολίασα δημόσια την πληροφορία ότι η ΟΜ Παγκρατίου, στην οποία έχω εκλεγεί σύνεδρος, είναι προς αποκλεισμό από την Επιτροπή Νομιμοποίησης Συνέδρων. Ωστόσο, σήμερα, είμαι αναγκασμένος να πάρω δημόσια θέση για ζήτημα που υπερβαίνει κατά πολύ όλους εμάς τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους στα εσωκομματικά debates και την τύχη του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για τις δημόσιες τοποθετήσεις "συντρόφων", υποψηφίων προέδρων και μη, αλλά και των στελεχών της λεγόμενης "πλειοψηφίας" του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ περί κινδύνου επεισοδίων και ούτε λίγο ούτε πολύ περί πρόθεσης τέλεσης εγκληματικών πράξεων εκ μέρους όσων επιλέξουν να διαμαρτυρηθούν για την παρεμπόδισή τους να μετάσχουν στο Συνέδριο ως εκλεγμένοι σύνεδροι.Με άλλα λόγια, αν εγώ ως εκλεγμένος σύνεδρος, διαμαρτυρηθώ για τον άδικο κατ' εμέ αποκλεισμό μου, θα θεωρηθώ a priori ως ύποπτος πρόκλησης επεισοδίων που θέτει σε ευθεία διακινδύνευση τη ζωή, υγεία και ακεραιότητα των "συντρόφων" μου!Αντιλαμβάνονται οι "σύντροφοι" που προβαίνουν σε αυτές τις δηλώσεις ότι υιοθετούν τα επιχειρήματα και τη ρητορική που διαχρονικά χρησιμοποιούσαν οι πλέον αντιδημοκρατικοί εκφραστές της συντήρησης για την εκάστοτε αποτροπή κάθε δημοκρατικής διαμαρτυρίας και για την εξάλειψη ουσιαστικά κιι αυτού του δικαιώματος της διαμαρτυρίας per se?».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «όσοι κατηγορείτε τον Σ. Κασσελάκη ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει την Αριστερά, αφήστε τους συνέδρους να το αποφασίσουν. Δεν πρόκειται πια για προσωπική επίθεση κατά του Κασσελάκη και όσων τον υποστηρίζουμε. Αυτόν έχουμε όλοι αποδείξει ότι τον αντιπαρερχόμαστε με αξιοπρέπεια, ψυχραιμία και στωϊκότητα.Πρόκειται για τη ντροπιαστική ρετσινιά που κολλάνε σε μια ολόκληρη παράταξη. "Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις.»

Αναλυτικά η δήλωσή του:

