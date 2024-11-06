Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρθηκε το κλίμα έντασης ανάμεσα σε στελέχη της πλειοψηφίας και εκείνων που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη.

Θεοδώρα Τζάκρη και Όλγα Γεροβασίλη έσυραν τον χορό της αντιπαράθεσης με εκατέρωθεν βολές.

Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση η Θεοδώρα Τζάκρη απευθυνόμενη σε στελέχη της πλειοψηφίας ανέφερε «εσείς η γραφειοκρατία που είστε η ηγεσία του κόμματος».

Τότε η Όλγα Γεροβασίλη τη ρώτησε «Εσύ που είσαι μέλος του ίδιου οργάνου είσαι ή δεν είσαι γραφειοκρατία;» και πρόσθεσε «σε ενημερώνω, αφού ισχυρίζεσαι ότι είσαι μέλος της εκλεγμένης ΠΓ όπως και εμείς, ότι δεν έχεις δικαίωμα να στοχοποιείς όλους μας οριζοντίως ούτε να προσβάλεις και να στοχοποιείς επίσης την εκλεγμένη γραμματέα του κόμματος και την Ελένη Συμεωνίδου, επίσης μέλος εκλεγμένο της ΠΓ. Αν αυτό μπορούσε να γίνει θεσμικά, η πρώτη που δεν θα έπρεπε να είναι μέλος εδώ μέσα είσαι εσύ με όσες ύβρεις έχεις εξαπολύσει όλο αυτό τον καιρό».

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας αναφέρει:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προχωρά συγκροτημένα, δημοκρατικά, αποφασιστικά προς το Έκτακτο Συνέδριό του.

Κανένα σχέδιο που παρεκκλίνει από την τήρηση των καταστατικών του προβλέψεων και των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής, κανένα σχέδιο που εξυπηρετεί τη διάλυση και την απαξίωση εκ των έσω, δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει.

Οι αντισυγκεντρώσεις, όπως προαναγγέλθηκαν σήμερα με δημόσιες δηλώσεις, ανήκουν, ως μέθοδοι, στους αντιπάλους και τους πολέμιους της Αριστεράς.

Δεν θα πετύχουν τον στόχο τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προστατέψει και τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα μέλη του και, κυρίως, την ιστορία και το μέλλον του.

Να μην επικαλούνται, υποκριτικά τη Δημοκρατία στο κόμμα, όσοι έφτιαξαν παράλληλες δομές, με μητρώο μελών και ξεχωριστό κτίριο, απέστειλαν εξώδικα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στα στελέχη του, επιδίδονται διαρκώς σε συκοφαντίες και χρησιμοποιούν εκφράσεις , όπως «κουκούλες», «πραξικόπημα», κ.ά.

Όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε σχέση με το Συνέδριο και την ανάδειξη των αντιπροσώπων του θα τηρηθούν. Οι αναφορές περί αποκλεισμών είναι δόλιες. Διαδικασίες, που ισχύουν σε κάθε Συνέδριο υπό την ευθύνη της Επιτροπής Νομιμοποίησης, αφού, προφανώς, είναι απολύτως απαραίτητος ο έλεγχος της ορθής τήρησης των εκλογικών όρων και διαδικασιών (όπως η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων, ο προβλεπόμενος αριθμός εκλεγμένων αντιπροσώπων ανά Ο.Μ., η τήρηση του αριθμού σταυρών προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο, το αδιάβλητο της διαδικασίας, κ.ά.), όπως ορίζονται από τις εγκυκλίους της ΚΟΕΣ και τις αποφάσεις της Κ.Ε., καθώς και η εξέταση σχετικών ενστάσεων.

Στέλνουμε μήνυμα αποφασιστικότητας και συνοχής στα μέλη, στα στελέχη και στους συνέδρους.

Το Έκτακτο Συνέδριο θα γίνει και θα αποτελέσει μία μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, που θα οδηγήσει στην ανασυγκρότηση και την ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Η απαξίωση του κόμματος είναι επιθυμία του κ. Μητσοτάκη και των κέντρων που στέκονται στο πλάι του και απέναντι στις λαϊκές ανάγκες.

Η επόμενη μέρα θα βρει όλες και όλους εμάς, μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στην υπεράσπιση των κοινωνικών κεκτημένων, των δημόσιων αγαθών, της Δημοκρατίας.

Θα μας βρει στη μάχη της αναγκαίας προοδευτικής αλλαγής, θα μας βρει εγγυητές της εφαρμογής ενός ισχυρού προγράμματος ανάταξης της κοινωνίας και της οικονομίας.

Νοτοπούλου: Ο Κασσελάκης προσπαθεί να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ - Εξυπηρετεί τον Μητσοτάκη

Αιχμές και βαριές εκφράσεις χρησιμοποίησε και η Κατερίνα Νοτοπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

Στην πραγματικότητα απέναντί μας έχουμε το Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο εξυπηρετεί ο Στέφανος Κασσελάκης προσπαθώντας να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η προτροπή Κασσελάκη σε αντισυγκεντρώσεις αποδεικνύει πως προσπαθεί να τινάξει στον αέρα την δημοκρατική διαδικασία!

Η πλευρά Κασσελάκη με τραμπικές μεθόδους έχει εκφυλίσει τη διαδικασία, παρουσιάζει fake news ως πραγματικότητα & κάνει καμπάνια βασισμένη στο ψέμμα, ακριβώς όπως ο Τραμπ.

Αθλιότητες τα περί αποκλεισμών, η επιτροπή νομιμοποίησης ελέγχει πάντα την ορθή τήρηση διαδικασιών όπως τις έχουμε συναποφασίσει.

Να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συνέδρων και την προστασία της διαδικασίας του συνεδρίου.

Η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η γραμματέας Ράνια Σβίγκου ενημέρωσε ότι επικοινώνησε μαζι της ο Σωκράτης Φάμελλος και ζήτησε να μεταφέρει την εξής πρόταση προς τα μέλη του Οργάνου:

«Να γίνει συνάντηση των υποψηφίων προέδρων (Φάμελλου, Πολάκη, Φαραντούρη και Γκλέτσου) με την ίδια και με όσα στελέχη κρίνει η ΠΓ, στην οποία θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της ΚΟ και ο επικεφαλής της ευρωομάδας.

Για να δηλώσουμε την ενότητα και την προστασία του κόμματος στην επίθεση που δέχεται και να βρούμε διέξοδο που θα υπηρετήσουμε όλοι και όλες μαζί στη συνέχεια…».

Η εισήγηση της Θεοδώρας Τζάκρη

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Ως μέλος της ΠΓ θέλω να αναφερθώ στην καταγγελία της Μαρίνας Τουτουντζή, η οποία καθόλου ανώνυμη δεν είναι, όπως είπες Ράνια, αλλά είναι επώνυμη και την έλαβα κι εγώ ως μέλος της ΠΓ στο mail μου και επώνυμα την είδα να δημοσιεύεται στα sites.

Όπως κατήγγειλε λοιπόν η πρώην σήμερα υπάλληλος του κόμματος και υπεύθυνη διαχείρισης του isyriza Μαρίνα Τουτουντζή, η οποία κατήγγειλε τα γεγονότα και στην Επιτροπή Δεοντολογίας και παραιτήθηκε, το Οργανωτικό Γραφείο, η Γενική Υπεύθυνη της ΚΟΕΣ Ελένη Συμεωνίδου, αλλά και η ίδια η Γραμματέας του κόμματος Ράνια Σβίγκου όχι μόνο αγνόησαν επί μακρόν 4 επιστολές αναζήτησης οδηγιών εκ μέρους της συγκεκριμένης υπαλλήλου μέσα στον Οκτώβριο, αλλά και τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, αλλά και την εντολοδότησαν να μην εκτελεί το καθήκον της, για το οποίο πληρωνόταν από το κόμμα, δηλαδή να μην απαντά στα mails όσων εγγράφονταν στον isyriza, να μην ενημερώνουν τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη σε ποια ΟΜ ανήκουν και ψηφίζουν και το χειρότερο όλων, καταγγέλλει η παραιτηθείσα υπάλληλος ότι έλαβε σαφή εντολή από την Ελένη Συμεωνίδου να εγγράφει στο μητρώο των μελών μόνο τις προεγκεκριμένες από αυτήν αιτήσεις εγγραφής στον isyriza.

Αυτό αν αποδειχτεί συνιστά παράβαση πολιτικού και υπηρεσιακού καθήκοντος.

Η καταγγελία αυτή έχει ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας και γνωστοποιηθεί σε όλα τα όργανα από την ίδια την καταγγέλλουσα.

Κατά συνέπεια, επειδή η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή οι ίδιες θα έπρεπε να έχουν την ευθιξία να παραιτηθούν μέχρι να αποφανθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας επί της βασιμότητας ή όχι της καταγγελίας. Επειδή όμως οι καταγγελόμενες ενέργειες συνιστούν υπονόμευση της εκλογικής διαδικασίας μέσω της εσκεμμένης παρακώλησης λειτουργίας του isyriza έως και την ημέρα διεξαγωγής της εκλογής συνέδρων η Ράνια Σβίγκου και η Ελένη Συμεωνίδου δεν μπορούν να παραμένουν στην θέση τους ως επικεφαλής της διαδικασίας διεξαγωγής του συνεδρίου.

Και επ’ αυτού ζητώ ονομαστική ψηφοφορία από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για την απομάκρυνσή τους.

2) Καταγγελία για τον αβάσιμο αποκλεισμό των

i) Θάνου Μωραίτη και

ii) Νίνας Κασσιμάτη από την Επιτροπή Νομιμοποίησης δια δήθεν αντισυντροφική συμπεριφορά; Τι ακριβώς δεν σας άρεσε; Επειδή σας έπιασαν στα πράσα να συνεδριάζετε ως παρασυναγωγή;

3) Χτες στην Επιτροπή Νομιμοποίησης τέθηκε ζήτημα για τον αποκλεισμό ενός σημαντικού αριθμού ΟΜ και μιας ολόκληρης Νομαρχιακής της ΝΕ Φωκίδας κλπ

Όπως αποφάσισε, αυτονοήτως, η Επιτροπή Δεοντολογίας, «η πρακτική μαζικών αποκλεισμών είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την Αριστερά. Κανένα κομματικό όργανο δεν δικαιούται, βάσει καταστατικού, να επέμβει και να αποκλείσει συνέδρους που εκλέχτηκαν από τα μέλη του κόμματος».

Η Επιτροπή Νομιμοποίησης συνέδρων δεν έχει πειθαρχικές αρμοδιότητες και δεν αποτελεί έκτατο στρατοδικείο. Τρία πράγματα μπορεί να δει:

α) Να ελέγξει το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής

β) Την τήρηση των ποσοστώσεων και

3) την τήρηση του εκλογικού μέτρου

Όλες οι άλλες αποφάσεις της, πολλώ δε μάλλον η απόφαση για τον αποκλεισμό ολόκληρων ΟΜ και Νομαρχιακών Επιτροπών για δήθεν παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας είναι άκυρες γιατί αποτελούν αντιποίηση αρμοδιοτήτων, άλλου οργάνου, της Επιτροπής Δεοντολογίας.

3) Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εκλογής συνέδρων; Είμαστε 4 μέρες μετά τις εκλογές και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα αποτελέσματα παρά μόνο μια διαρροή η πλειοψηφία κέρδισε 60-40 το συνέδριο η πλειοψηφία; Έχει πάει και σε ποιες ΟΜ λίστες με τα ονόματα των συνέδρων.

Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε δύο μέρες πριν το συνέδριο και να μην έχουν ενημερωθεί ποιοι σύνεδροι έχουν εκλεγεί; Πότε θα ενημερωθούν οι σύνεδροι από την Περιφέρεια για να προετοιμάσουν την κάθοδό τους στην Αθήνα σε δύο μέρες.

4) Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων

5) Ποια είναι η ώρα έναρξης εργασιών του συνεδρίου και από ποια ώρα ξεκινούν οι διαπιστεύσεις





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.