Δένδιας: Στόχος το 2030 η Ελλάδα να διαθέτει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις

Την πεποίθηση του ότι το 2030 η πατρίδα μας θα έχει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην Ιστορία της που «θα παρέχουν στον Έλληνα πολίτη και στην ελληνική κοινωνία το αγαθό της ασφάλειας στο υψηλότατο επίπεδο» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ομιλία που απηύθυνε σήμερα στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, ως προσκεκλημένος στο γεύμα εργασίας.

«Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν είναι με κανέναν τρόπο όμοιες με τις απειλές που αντιμετωπίζαμε τον προηγούμενο αιώνα. Γι' αυτό χρειάζεται απόφαση, γενναιότητα, καθαρή ματιά και λήψη πολιτικού κόστους» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Ειδικότερα για το Πολεμικό Ναυτικό επισήμανε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε γρήγορα, ένα βασικό εξοπλιστικό πρόγραμμα» και αναφέρθηκε στις τρεις συν μία Belh@rra, που θα είναι πλοία που «θα φέρουν», όπως είπε, «δυνατότητες στρατηγικών όπλων». Πρόσθεσε δε, ότι γίνονται «πολύ μεγάλες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων σκαφών του στόλου, είτε των ΜΕΚΟ, είτε όσων άλλων σκαφών κρατήσουμε σε λειτουργία».

«Το Αιγαίο είναι ένας χώρος, του οποίου η ζωτική σημασία για την ύπαρξή μας δεν χρειάζεται να υπογραμμιστεί. Η χώρα μας στην πραγματικότητα αγκαλιάζει το Αιγαίο. Το ερώτημα είναι, πώς η Ελλάδα μπορεί να διασφαλίσει την αποτροπή στο χώρο αυτό;» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Η χώρα έχει αλλάξει Δόγμα» είπε και πρόσθεσε: «Θα δημιουργήσει έναν πλήρη αντιαεροπορικό θόλο, ο οποίος θα καλύπτει την ελληνική επικράτεια σε διάφορα επίπεδα».

«Αυτός ο αντιαεροπορικός θόλος θα καλύψει τη χώρα με κινητές μονάδες, χρησιμοποιώντας ως πλεονέκτημα, αυτό που θεωρείται κατ' αρχήν ως μειονέκτημα, τα 2.500 νησιά που έχουμε εκτός από τον ηπειρωτικό χώρο» ξεκαθάρισε.

Συμπλήρωσε ακόμη, ότι «η χώρα οφείλει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει έναν antidrone θόλο, ο οποίος να καλύπτει το σύνολο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπου και όταν επιχειρούν, καθώς επίσης και το σύνολο των ελληνικών ζωτικών εγκαταστάσεων, όπου και αν αυτές βρίσκονται».

«Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένα ελληνικό antidrone σύστημα...Λέγεται 'Κένταυρος'» συνέχισε ο κ. Δένδιας και επισήμανε: «Το σύστημα αυτό δοκιμάστηκε πρώτα επί κινητής βάσης στο Ανατολικό Αιγαίο και μετά σε πραγματικές συνθήκες στις φρεγάτες μας στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι αυτό το antidrone που έκανε τις δύο καταρρίψεις drone που είδατε σε ολλανδικό βίντεο, από την ολλανδική ναυαρχίδα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Ο «Κένταυρος» όπως εξήγησε, «θα εξοπλίσει τώρα και τις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ και εξελισσόμενος σιγά-σιγά θα αποτελέσει το πιο σημαντικό, ανάμεσα στα τέσσερα διαφορετικά, anti-drone συστήματα που θα χρησιμοποιούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και θα διασφαλίζουν το στοιχείο αυτό του θόλου».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη διεύθυνση Καινοτομίας στο ΓΕΕΘΑ που θα «ζητά από τις Ένοπλες Δυνάμεις να της υποβάλλουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οποία απαιτούν καινοτόμες λύσεις».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι και ο Στρατός Ξηράς πρέπει να μεταρρυθμιστεί. «Παίρνουμε τα διδάγματα της Ουκρανίας, τα διδάγματα της Γάζας» υπογράμμισε.

«Η λογική του Στρατού ο οποίος αποτελείται από πολίτες είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε χωρίς στρατό πολιτών» τόνισε.

Θα δημιουργήσουμε, είπε, «μία νέα θητεία με σκληρή εκπαίδευση και επίσης με δυνατότητα να δίνουμε πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων που μας υποδεικνύει η αγορά, ώστε να είναι χρήσιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και χρήσιμοι μόλις φύγουν από τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Για την εφεδρεία, επισήμανε ότι «ο τρόπος που ενσωματώνεται στο ενεργό στράτευμα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και θα αλλάξει τελείως». «Πρέπει να πάμε αλλού. Πρέπει να αλλάξουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε επίσης και για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το οποίο «παίρνει την ερώτηση και την μεταφέρει προς το οικοσύστημα και προς τις Στρατιωτικές Σχολές τις οποίες δημιουργούμε και εξελίσσουμε τα ερευνητικά κέντρα».

Τον κ. Δένδια υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά, Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος.

Παρόντες στην ομιλία ήταν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ο δήμαρχος Πειραιώς, Ιωάννης Μώραλης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Σταμάτιος Κριμιζής, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος ε.α. Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ο πρώην γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Ευθύμιος Μητρόπουλος, ανώτατοι αξιωματικοί ε.α. του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, εκπρόσωποι του ναυτιλιακού και του επιχειρηματικού κόσμου, στελέχη της αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων κ.ά..Ι.Ι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

