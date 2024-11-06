ΣΥΡΙΖΑ: Ο εμφύλιος καλά κρατεί ενόψει συνεδρίου

Σε εμφυλιοπολεμικό κλίμα οδεύει προς το συνέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ με τις αντίπαλες ομάδες που έχουν διαμορφωθεί να επιδίδονται σε άγριες αντιπαραθέσεις.

Μύλο στο νερό της αντιπαράθεσης έριξε η απόφαση της ΚΟΕΣ να τεθούν εκτός της Επιτροπής Νομιμοποίησης Συνέδρων ο Θάνος Μωραϊτης και η Νίνα Κασιμάτη. Η απόφαση ελήφθη όταν τα δύο στελέχη που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη αρνήθηκαν να καταδικάσουν διαρροές περί αποκλεισμού συνέδρων.

Οι δύο είχαν καταγγείλει ότι 183 σύνεδροι που στηρίζουν τον πρώην πρόεδρο είναι προς διαγραφή.

«Η έκτακτη συνεδρίαση έγινε ώστε να συνεχίσουν να διαγράφουν συνέδρους και ολόκληρες οργανώσεις που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη χωρίς αντίλογο», ανέφεραν πηγές από την πλευρά του πρώην προέδρου.

Απαντώντας η πλειοψηφία υποστήριξε ότι πρόκειται για χυδαία fake news.

«Τα όσα κυκλοφορούν για κόψιμο συνέδρων επειδή στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη είναι χυδαία fake news. Η Επιτροπή Νομιμοποίησης, που προβλέπεται και έχει λειτουργήσει σε όλα τα προηγούμενα Συνέδρια, συνεδριάζει για τον έλεγχο της ορθής τήρησης των εκλογικών όρων και διαδικασιών, καθώς και για την εξέταση σχετικών ενστάσεων. Ο έκπτωτος πρόεδρος επιχειρεί να δυναμιτίσει πλήρως το Συνέδριο» ανέφερε ο υποψήφιος πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος.

Σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Μάλιστα, απαντώντας στη σημερινή συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΚΑΪ, κύκλοι βουλευτών της πλειοψηφίας ανέφεραν ότι «στη σημερινή του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο Στέφανος Κασσελάκης απείλησε με τραμπουκισμούς και έκτροπα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ», όπως τονίζουν.

«Επειδή, όμως, δεν γνωρίζει ούτε την ιστορία ούτε τους αγώνες της Αριστεράς σε αυτό τον τόπο, τον ενημερώνουμε ότι η Αριστερά σε όλη της την ιστορία ήξερε να προστατεύει τους ανθρώπους της και τις διαδικασίες της από τους τραμπούκους και μάλιστα σε πολύ δύσκολα χρόνια», επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.

«Ας το γνωρίζει καλά λοιπόν ο ενορχηστρωτής και εντολέας των τραμπουκισμών, Στέφανος Κασσελάκης, ότι και σήμερα και αύριο η Αριστερά θα προστατέψει τις διαδικασίες της, τους ανθρώπους της και κυρίως την ιστορία και το μέλλον της», καταλήγουν οι ίδιοι κύκλοι.

Οι εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα της Παρασκευής.



Πηγή: skai.gr

