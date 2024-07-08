Κασσελάκης: «Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μας για να μπορούμε να λέμε ότι θα φτιάξουμε τη χώρα»

«Θετική» εξέλιξη χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, επισημαίνοντας ότι «η Αριστερά και όχι η Κεντροαριστερα έχει πλέον τη μεγαλύτερη επιρροή», σε συνέντευξή του στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».

Όπως είπε, αν το σύστημα ήταν αντίστοιχο στην Ελλάδα, θα ήταν «δύσκολο» για τον κ. Μητσοτάκη να πάρει το 41% και «θα αναγκαζόμασταν σε σύγκλιση». Ωστόσο, ανέφερε ότι στο δικό μας σύστημα είναι σημαντικό η σύγκλιση να γίνει «σταδιακά στη βάση προγραμμάτων» και προανήγγειλε πως στις επόμενες προτάσεις νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα απευθυνθεί στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για να συνεργαστούν.

Όσον αφορά το ζήτημα των οικονομικών του κόμματος και του θέματος που έχει προκύψει με τα κομματικά μέσα, ο κ. Κασσελάκης επανέλαβε την ανάγκη «εξορθολογισμού» των δαπανών με τα έσοδα και σημείωσε πως η οικονομική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αναλάβει να κάνει μία σχετική εισήγηση στην Πολιτική Γραμματεία, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. «Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μας για να μπορούμε να λέμε ότι θα φτιάξουμε τη χώρα», τόνισε προσθέτοντας ότι έχει βρεθεί τρόπος επικοινωνίας και μία «σχέση ειλικρίνειας» με τους εργαζόμενους, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις για το πώς θα γίνουν τα μέσα πιο «ελκυστικά». Ερωτηθείς σχετικά με το αν υπάρχουν ειδικά κονδύλια για «τρολ», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι δεν έχει βρει κάτι τέτοιο και σχολίασε πως «εδώ δεν υπάρχουν για μισθούς των εργαζόμενων στο κόμμα».

Όσον αφορά τη φράση που είπε στην ΚΕ «θα σας ταράξω στη συλλογικότητα» εξήγησε ότι στόχος του είναι να γίνονται ακόμα πιο συχνά οι διαδικασίες, αλλά αρνήθηκε πως μέχρι τώρα δεν συνεδρίαζαν τα όργανα του κόμματος τακτικά. Σχετικά, δε, με την πρόταση για δημοψήφισμα, επεσήμανε πως «δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από το καταστατικό» και διαβεβαίωσε ότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να συμμετάσχει και ψηφιακά. Αναφερόμενος στις ιδέες που παρουσίασε ο ίδιος στην ΚΕ σχολίασε πως προκάλεσαν «θετική αναστάτωση» στην αίθουσα.

Σε ερώτηση εάν υπονόησε στην ΚΕ ότι θα υπάρξουν διαγραφές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι θα πρέπει όλα τα μέλη του κόμματος να εκφράζουν τις θέσεις που έχουν ψηφιστεί στα όργανα, χωρίς, όπως είπε, να απαγορεύεται όμως να έχουν και δική τους άποψη για πολιτικά θέματα.

Εξάλλου, αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στην όποια «στοχοποίηση» μελών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η κ. Νοτοπούλου και ο κ. Ζαχαριάδης, υπογραμμίζοντας ότι στηρίζει όλα τα μέλη του κόμματος.

Ερωτηθείς για τα περί «παιχνιδιών» και «υπονόμευσης» από τον Αλέξη Τσίπρα αρνήθηκε να σχολιάσει σε βάθος τη σχέση τους και επανέλαβε αυτό που είπε στην ΚΕ, ότι είναι «αυτονόητο» οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μπορούν να πουν «ξεκάθαρα» ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα πρέπει να πάρει την οποία πρωτοβουλία για σύγκλιση με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και να στηρίξουν τον πρόεδρο του κόμματος σε όποια τέτοια συνεννόηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι για να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ είναι αναγκαίο να πει «συγγνώμη» η μία πλευρά στην άλλη για όσα έχουν ειπωθεί, κυρίως, όπως είπε, στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

