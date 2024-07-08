Πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη σύνοδο ηγετών του ΝΑΤΟ

Πιθανότατα θα υπάρξει μια συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη σύνοδο ηγετών του ΝΑΤΟ σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η τεράστια αυτοκινητοπομπή του Ερντογάν σόκαρε τους Γερμανούς»

«Ατελείωτο κομβόι του Ερντογάν ενώ οι Γερμανοί ηγέτες μετακινούνται με δύο μόνο οχήματα»

«Το τεθωρακισμένο αυτοκίνητο του Ερντογάν το πήγαν στη Γερμανία με μεταγωγικό αεροσκάφος».

Tουράν Τσομέζ, εκπρόσωπος ΚΟ Καλού Κόμματος: «Eίδαμε τις εικόνες του κομβόι αυτοκινήτων της αποστολής του προέδρου Ερντογάν και ακούστηκαν πολλά σχόλια. Μα αν είναι δυνατόν; Έχουν κι εκεί ανάγκη σε αυτά τα αυτοκίνητα;

Παρουσιάστρια HALK TV: Nα δούμε τις εικόνες, πραγματικά κι εμείς ετοιμαζόμασταν να τις δείξουμε. Δείτε στην αρχή εμφανίζονται μερικά οχήματα, και ακολουθούν κι άλλα μια αυτοκινητοπομπή που δεν έχει τέλος. Οι Γερμανοί πολίτες ακούν σειρήνες, και τα κορναρίσματα και βγαίνουν να δουν το τι συμβαίνει καθώς δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες, τις οποίες τις καταγράφουν. Διότι εκεί έχουν συνηθίσει να βλέπουν πρωθυπουργούς και ηγέτες που κυκλοφορούν με ένα ή δυο αυτοκίνητα, που οδηγούν οι ίδιοι οι ηγέτες, ή πάνε στην εργασία τους με ποδήλατο. Όμως μετρούσαν, ξαναμετρούσαν και δεν είχε τέλος αυτή η αυτοκινητοπομπή! Η αλήθεια είναι πως σε σχέση με όσα βλέπουμε στην Τουρκία αυτή η αυτοκινητοπομπή είναι και πιο χαλαρή έχει και λιγότερα αυτοκίνητα. Δηλαδή στη Γερμανία είχε περίπου 40-50 αυτοκίνητα μαζί με τα συνοδευτικά.Αυτό ήταν αρκετό να προκαλέσει το ενδιαφέρον των Γερμανών.

Τσομέζ: Στις εικόνες βλέπουμε και ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο με το σήμα της προεδρίας. Αυτό είναι το όχημα του προέδρου στην Τουρκία.Πως το πήγαν στη Γερμανία; Eγώ πληροφορήθηκα και γνωρίζω πως το μετέφεραν με ένα μεταγωγικὀ αεροσκάφος!

Άλλη μια αλλαγή εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν! Τώρα άλλαξε πορεία και με τη Συρία

Ο Άσαντ δεν είναι εχθρός μας και δεν ήταν. Θα τον καλέσουμε στην Τουρκία»

«Μαζί με τον Πούτιν θα τον καλέσουμε στην Τουρκία»

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία. Τώρα φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο που μόλις ο Μπασάρ Ασάντ κάνει ένα βήμα για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, τότε και εμείς θα έχουμε την ιδία προσέγγιση απέναντι του. Διότι εμείς χθες δεν ήμασταν εχθροί με τη Σύρια, με τον Ασαντ συνομιλούσαμε οικογενειακώς.

Εμείς θα κάνουμε την πρόσκληση μας. Αν θέλει ο Θεός με αυτή την πρόσκληση θέλουμε να φέρουμε τις σχέσεις Συρίας - Τουρκίας στο επίπεδο ήταν στο παρελθόν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει η πρόσκληση μας. Υπάρχει μια προσέγγιση του κ. Πούτιν για να γίνει η συνάντηση στην Τουρκία».

Ερντογάν: Η τιμωρία για το σήμα των Γκρίζων Λύκων είναι η τιμωρία στη δομή του τουρκικού έθνους

«Η νοοτροπία της Δύσης δεν έχει αλλάξει»

«Η νοοτροπία της Δύσης απέναντί μας δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Η Δύση συνέχισε και συνεχίζει με την ίδια νοοτροπία και τρόπο. Η τιμωρία που έδωσαν στον Μερίχ Ντεμιράλ είναι μια τιμωρία που είχε αποφασιστεί από την πρώτη στιγμή. Όμως, η τιμωρία που επέβαλαν στον Μερίχ, ο οποίος με τον ενθουσιασμό εκείνου του γκολ έκανε τη χειρονομία με το σύμβολο του γκρίζου λύκου που υπάρχει στους θρύλους μας. Δεν είναι τιμωρία για τον Μερίχ προσωπικά. Στην πραγματικότητα, είναι μια τιμωρία που δίνεται στη δομή του έθνους της Τουρκίας» δήλωσε ο Ερντογάν.

Sozcu: «Οι σωματοφύλακες του Ερντογάν το 2015 είχαν συλλάβει γυναίκα επειδή είχε κάνει το σήμα των γκρίζων λύκων»

«Είχε κάνει το σήμα την ώρα που περνούσε η αυτοκινητοπομπή. Την οδήγησαν σε δίκη»

«Στο παρελθόν για το σύμβολο των γκρίζων λύκων την οδήγησαν στη φυλακή ενώ τώρα καταδικάζουν την UEFA».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.