Γιαννακοπούλου στον ΣΚΑΪ: Αν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκαν τώρα να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, μας ρώτησαν;

Για τα νέα σενάρια συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για την εσωκομματική κάλπη του Οκτωβρίου μίλησε η βουλευτής και υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουλίου στον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, η κ. Γιαννακοπούλου επεσήμανε ότι «το βασικότερο ζήτημα είναι να καταθέσουμε ποιες είναι οι προτάσεις μας για τον κόσμο», συμπληρώνοντας πως αυτό που έχει λείψει από το ΠΑΣΟΚ είναι οι καθαρές κουβέντες για το αύριο.

Ως προς ενδεχόμενο επικοινωνίας με τον Στέφανο Κασσελάκη, σχολίασε ότι:

«Το αν κάποιοι θυμήθηκαν τώρα να κάνουν δημοψήφισμα για να πάνε με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη αλλά το ΠΑΣΟΚ το ρώτησαν; Γίνεται μια κουβέντα σε θεωρητικό επίπεδο πάνω σε ποια προγραμματική σύγκλιση; Πάνω σε ποιες προγραμματικές θέσεις;»

«Ναι» στις κάμερες σε δημόσιους χώρους - «Είμαι έτοιμη να αναλάβω την προεδρία του κόμματος»

Παράλληλα, η Νάντια Γιαννακοπούλου επανέλαβε ότι θα παλέψει για την ισχυροποίηση του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική πολιτική σκηνή, αποφεύγοντας να εκφράσει την ετοιμότητά της για ανάληψη της πρωθυπουργίας όπως η συνυποψήφιά της, Μιλένα Αποστολάκη, επιμένοντας στο ότι «είμαι έτοιμη να αναλάβω την προεδρία του ΠΑΣΟΚ».

«Η Ελλάδα δεν αποτελεί ευρωπαϊκή εξαίρεση, επομένως πρέπει να γίνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και στη δική μας χώρα, όπως οι κάμερες στους δρόμους. Προφανώς και δεν τα κάναμε όλα καλά. Οι υποψήφιοι καλούμαστε να καταθέσουμε μια σειρά από προτάσεις με ουσιαστικές λύσεις. Είναι προφανές ότι υπάρχουν και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ μας, εγώ για παράδειγμα εξέφρασα διαφορετική θέση στο θέμα της επιστολικής ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να εγγυηθούμε την ενότητα της παράταξης την επόμενη μέρα», κατέληξε.

