Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ: Πρωταρχικός στόχος για την κυβέρνηση παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

«Αδυναμία ανάγνωσης της πολιτικής πραγματικότητας τα περί αποδόμησης Μητσοτάκη», σχολίασε τα σχόλια της αντιπολίτευσης περί «ιδεολογικού ρήγματος εντός Νέας Δημοκρατίας» η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει συνολικά 5 φορές από τη ΝΔ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα», η κ. Ζαχαράκη ανέφερε πως πρωταρχικός στόχος για την κυβέρνηση παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, οι οποίοι θα κρίνουν αν θα ανανεωθεί η εμπιστοσύνη στη ΝΔ. «Αυτό βέβαια προϋποθέτει 3 χρόνια αδιάκοπης δουλειάς και αυτό οι πολίτες δεν το διαβάζουν ως προς τις εσωτερικές διεργασίες, αλλά ως προς το αποτέλεσμα στη ζωή τους».

Παράλληλα, αναφερόμενη στην κριτική που ασκείται από «γαλάζιους» ψηφοφόρους για ορισμένες κυβερνητικές επιλογές, όπως το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ή τους ελεύθερους επαγγελματίες, η υπουργός σημείωσε:

«Σε απάντηση όλων αυτών των εδραιωμένων αντιλήψεων είναι να μπορούμε να θεραπεύουμε αυτά τα οποία δυσκολεύουν τον πολίτη καθημερινά. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το μεσημέρι θα ανακοινωθούν όλοι οι δικαιούχοι από το πρόγραμμα της αγροτικής εστίας. Σημαίνει ότι για πρώτη φορά αγρότες ασφαλισμένοι, όχι μόνο συνταξιούχοι, θα μπορέσουν να έχουν τον κοινωνικό τουρισμό. Βάλαμε για πρώτη φορά τον Έβρο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει τίποτα ο άνθρωπος που έχει κληρωθεί και ανακοινωθεί, τα παιδιά τους να μπορούν να παίρνουν τα βιβλία τους δωρεάν για τη νέα χρονιά».

«Ο πρωθυπουργός αντιμετώπισε άμεσα και όπως έπρεπε το θέμα του Λευτέρη Αυγενάκη»

Αναφορικά με το θέμα του Λευτέρη Αυγενάκη, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός το αντιμετώπισε άμεσα και με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει, προσθέτοντας:

«Διπλασιάσαμε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, με τους νέους διορισμούς προστίθενται 10.000 νέοι εκπαιδευτικοί από το νέο σχολικό έτος. Είναι καλό βήμα, επίσης, το ότι υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο, όπως και τα ειδικά φροντιστήρια για τα παιδιά που δίνουν Πανελλαδικές. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός αύξησε το φοιτητικό επίδομα και πλέον έχεις διπλάσιο ποσό όταν συγκατοικείς. Λύνονται τα προβλήματα έτσι; Όχι, όμως είναι σημαντικό για να ενισχυθεί εκείνη τη στιγμή το διαθέσιμο εισόδημα μιας οικογένειας».

Τέλος, έκανε λόγο για «εκλογίκευση των επιδομάτων» από την πλευρά του υπουργείου της, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν εκεί που πρέπει.

