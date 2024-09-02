Ευθύνες προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Περιβάλλοντος καταλόγισε ο Στέφανος Κασσελάκης, για τα νεκρά ψάρια στη λίμνη Κάρλα που κατέληξαν στον Παγασητικό, κατά τη σημερινή του επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που έφθασε στον Βόλο λίγο μετά το μεσημέρι, επισκέφθηκε τον χείμαρρο Ξηριά, στο σημείο που έχει τοποθετηθεί το προστατευτικό δίχτυ για την αποτροπή της επιπλέον επιβάρυνσης του Παγασητικού και εξέφρασε την έκπληξή του με την εικόνα που αντίκρισε.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει προκύψει με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του λιμανιού του Βόλου, αλλά και του Παγασητικού κόλπου και επισήμανε τις αλυσιδωτές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και την μεγάλη ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Αναρωτήθηκε «πού είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος, που έχει το έργο υπό την εποπτεία της Κάρλας» και πρόσθεσε ότι «άφησαν την περιφέρεια να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτό που γίνεται στην Μαγνησία είναι ανήθικο και χρεοκοπεί μια ολόκληρη γενιά» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρόσθεσε ότι οι πληγέντες από τις φωτιές και τις πλημμύρες του 2023, δεν έχουν λάβει ακόμη τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε, λέγοντας ότι «πρόκειται για αδιανόητη κοροϊδία».

Στη 1 μετά το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέβη στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, κατά την οποία ενημερώθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς, αναλύθηκαν τα αίτια της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των υδάτων του κόλπου και οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, συζητήθηκαν οι άμεσες και αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων και οι προληπτικές παρεμβάσεις για την αποτροπή της επανεμφάνισης ανάλογων φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.