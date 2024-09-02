Θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την αποφυλάκιση του Φρέντη Μπελέρη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναιρούνται όσα έχουν συμβεί με το κράτος δικαίου και τους θεμελιώδεις κανόνες

Ο υπουργός Εξωτερικών, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεριμνά για την ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία και να αναδεικνύει τα ζητήματα που συνδέονται με το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

«Η αποφυλάκιση του εκλεγμένου ευρωβουλευτή, Φρέντη Μπελέρη, μετά από περίπου 16 μήνες κράτησης και φυλάκισης, αποτελεί μία θετική εξέλιξη. Παρά ταύτα δεν αναιρούνται τα όσα έχουν συμβεί και οδήγησαν στην παρατεταμένη κράτησή του και σε όλα όσα γνωρίζουμε ήδη σχετικά με το κράτος δικαίου και θεμελιώδεις κανόνες. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεριμνά για την ελληνική εθνική μειονότητα και να αναδεικνύει τα ζητήματα τα οποία συνδέονται με το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό και Κεκτημένο», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

