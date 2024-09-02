«Εξαιρετικά πρόωρη και αντιπαραγωγική», χαρακτήρισε τη συζήτηση για το πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ταυτόχρονα είναι προσβλητικό για τον θεσμό του ΠτΔ.

Ο κ. Μαρινάκης διέψευσε δημοσιεύματα που φέρουν πιθανή μια υποψηφιότητα του Νίκου Δένδια για την προεδρία της Δημοκρατίας, τονίζοντας «όλα θα συζητούν στην ώρα τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.