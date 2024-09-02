Λογαριασμός
Μαρινάκης: «Πρόωρη και αντιπαραγωγική» η συζήτηση για τον επόμενο ΠτΔ - Διέψευσε σενάρια περί Νίκου Δένδια

«Όλα θα συζητούν στην ώρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

Μαρινάκης

«Εξαιρετικά πρόωρη και αντιπαραγωγική», χαρακτήρισε τη συζήτηση για το πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ταυτόχρονα είναι προσβλητικό για τον θεσμό του ΠτΔ.

Ο κ. Μαρινάκης διέψευσε δημοσιεύματα που φέρουν πιθανή μια υποψηφιότητα του Νίκου Δένδια για την προεδρία της Δημοκρατίας, τονίζοντας «όλα θα συζητούν στην ώρα τους».

