«Εξαιρετικά πρόωρη και αντιπαραγωγική», χαρακτήρισε τη συζήτηση για το πρόσωπο του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ταυτόχρονα είναι προσβλητικό για τον θεσμό του ΠτΔ.
Ο κ. Μαρινάκης διέψευσε δημοσιεύματα που φέρουν πιθανή μια υποψηφιότητα του Νίκου Δένδια για την προεδρία της Δημοκρατίας, τονίζοντας «όλα θα συζητούν στην ώρα τους».
